經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高3,600元手續費折抵金及iPhone 17 Pro大獎。兆豐證券／提供
兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高3,600元手續費折抵金及iPhone 17 Pro大獎。兆豐證券／提供

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續費折抵金及iPhone 17 Pro大獎。更延續「每股GO」手續費均一價優惠，打造美股投資以股計價才是真便宜的投資體驗。

2026年開春以來，台股站上30,000點大關創歷史新高，上市公司總市值更逼近百兆元里程碑，超越法國躍升全球第七大股市；美股同樣氣勢如虹，道瓊指數及標普500指數雙創新高紀錄。

根據證交所及券商公會統計，除全台總開戶數截至2025年12月底已近1,377萬戶外，2025年國內券商海外複委託金額估計突破新台幣10兆元，其中美國市場占比近78%。顯示台灣投資人對美股複委託的參與熱度持續升溫。

在積極參與全球市場的同時，美股投資手續費要計收多少才合理，也成為投資大眾關切焦點之一。

兆豐證券表示，在美股持續創高，高價股林立的趨勢下，傳統手續費「成交金額百分比」計費已非唯一標準，往往會隨股價走高而墊高交易成本。

為此，兆豐證券領先業界推出「每股GO」美股投資工具，採每股手續費均一價、免低收的收費機制，有效降低投資人布局高單價 AI及龍頭股的交易門檻與成本壓力。

投資人透過兆豐證券「行動VIP」下單美股時，可一鍵勾選「每股GO」，輕鬆切換以股計費方式，讓美股投資更好入手、操作更便利。

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券同步推出「Mega放大你的投資力」新春開戶專案，讓投資人在新年度第一步就有感，自即日起至2026年3月31日止，首次開立兆豐證券證券戶並完成指定條件，即可獲得最高新台幣3,600元手續費折抵金，交易台股或美股達指定門檻，還有機會月月抽，千元電子禮券及iPhone 17 Pro。

活動詳情請參閱兆豐證券理財網：https://project.emega.com.tw/EopenV2

美股 兆豐

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

