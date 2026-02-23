華南永昌證開工報喜 去年EPS 3.15元居官股券商之冠

農曆春節後開工首日，台股喜迎開紅盤。華南永昌證券2月23日舉行開工團拜，董事長黃進明表示，儘管全球金融市場在2025年受利率、通貨膨脹及地緣政治交錯影響，華南永昌證券仍展現韌性，2025全年稅後純益20.63億元，每股稅後純益（EPS）為3.15元，居官股券商之冠，年成長率達8.17%，在整體券商中排名第六。

延續2025年成長動能，華南永昌證券2026年1月獲利表現亮眼，單月稅後獲利5.28億元，較上月大幅增長112%，顯示營運效能持續攀升，在新年度首月即繳出亮眼成績單。

在公司營運傳捷報的同時，針對台股後續推升力道，華南投顧董事長呂仁傑也釋出正向展望。他指出，美國最高法院裁定「對等關稅」違法後，川普隨即援引「貿易法」第122條款，對全球加徵15%關稅，藉此爭取緩衝期啟動301與232條款調查，關稅戰將轉向特定產業攻防。台灣已獲232條款最惠國待遇，預計對台衝擊有限。

台股休市期間，美股主要指數雖跌，但費城半導體指數逆勢漲1.89%，台積電ADR與聯電ADR分別上漲2.3%及4.9%。台股馬年開紅盤收紅，但鑑於美股主要指數偏弱、美伊局勢緊張且面臨228連假，呂仁傑建議操作切勿追高。

呂仁傑指出，台股盤面優先聚焦記憶體、IC載板，後續3月GTC 2026與MWC有望帶動HVDC、矽光子、低軌衛星族群。展望2026年，隨美日友台立場有望拉伸台股評價空間，加上美系四大CSP業者 6,500億美元資本支出挹注，將照亮台灣AI供應鏈，台股後市有望一馬當先、萬馬奔騰。

華南永昌證券建議，投資人在掌握紅包行情的同時，面對關稅變局帶來的市場波動，定期定額是最佳的防禦與進攻武器，可將年終獎金轉化為長期投資計畫，透過定期定額分批進場。除了台股之外，投資人可搭配複委託進行美股等跨市場布局，進一步分散單一市場風險，建立抗震且具成長性的全球投資組合。