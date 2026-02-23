永冠短期營運資金陷緊縮 啟動CB4債務協商

永冠-KY(1589)今(23)日舉行重大訊息記者會表示，受全球經貿變局、國內能源政策調整，以及前期疫情引發連鎖反應等大環境因素影響，面臨短期營運資金緊縮，所發行的第四次無擔保轉換公司債(CB4)於2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣10.36億元，致使永冠集團受短期資金調度挑戰影響，未能如期按進度償付，為保障投資人權益，公司將依相關規定，積極與該次轉換公司債持有人展開債務協商。

永冠-KY副董事長蔡樹根表示，永冠-KY 2025年Q3財報，總資產超過新台幣260億元，總負債未達新台幣180億元，且依2025年底公司自結財務資訊，總資產亦仍遠高於總負債，同時，目前各廠區業務與生產皆維持正常。

針對此次債券償付問題，永冠集團經營團隊早前已積極展開下列三大應對措施：

二、與銀行及政府相關單位溝通：自2024年Q3起，即由財務部門與往來銀行討論CB4還款問題；2025年Q3起與經濟部產業發展署、中小及新創企業署等單位溝通公司資金短缺問題。

三、尋求外部注資：同步接洽外部投資人並探討融資方案，惟因作業時間受限，致使投資方未能及時完成盡職調查(Due Diligence)與審查程序，目前尚未取得融資核可。