永冠短期營運資金陷緊縮 啟動CB4債務協商

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
永冠-KY副董事長蔡樹根（右)今日舉行重訊息記者會表示，依2025年底公司自結財務資訊，總資產遠高於總負債，故不影響營運。圖／永冠-KY提供
永冠-KY(1589)今(23)日舉行重大訊息記者會表示，受全球經貿變局、國內能源政策調整，以及前期疫情引發連鎖反應等大環境因素影響，面臨短期營運資金緊縮，所發行的第四次無擔保轉換公司債(CB4)於2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣10.36億元，致使永冠集團受短期資金調度挑戰影響，未能如期按進度償付，為保障投資人權益，公司將依相關規定，積極與該次轉換公司債持有人展開債務協商。

永冠-KY副董事長蔡樹根表示，永冠-KY 2025年Q3財報，總資產超過新台幣260億元，總負債未達新台幣180億元，且依2025年底公司自結財務資訊，總資產亦仍遠高於總負債，同時，目前各廠區業務與生產皆維持正常。

針對此次債券償付問題，永冠集團經營團隊早前已積極展開下列三大應對措施：

一、從大陸營運地調集資金：自2022年開始，已陸續從大陸子公司將盈餘分配匯回公司，用來支應營運所需，截至目前共計分配約10.67億元人民幣。

二、與銀行及政府相關單位溝通：自2024年Q3起，即由財務部門與往來銀行討論CB4還款問題；2025年Q3起與經濟部產業發展署、中小及新創企業署等單位溝通公司資金短缺問題。

三、尋求外部注資：同步接洽外部投資人並探討融資方案，惟因作業時間受限，致使投資方未能及時完成盡職調查(Due Diligence)與審查程序，目前尚未取得融資核可。

為保障所有利害關係人最大權益，永冠集團除將持續與銀行及政府相關單位密切溝通、確保過渡期間營運資金無虞外，亦將積極執行下列三大營運策略，以提升整體償債能力：

一、活化閒置資產：

針對泰國廠地，經營團隊正積極爭取於近期取得東部經濟走廊開發區的工業區許可，有利該筆土地增值，以利後續取得銀行融資或進行資產處分，充實營運資金。

二、優化接單模式與全球佈局：

積極調整台中廠接單策略，將訂單來源由本土市場拓展至歐美及東北亞(如日本)等海外地區。配合中長期轉型計畫，深化海外市場佈局以提升訂單能見度與獲利能力，進而強化公司整體財務體質。

三、落實精實管理：

優化集團人員編制並嚴格控管各項營業費用，以最快速度達成營運損益兩平為首要目標。

蔡樹根表示，泰國土地共98.6公頃，建廠僅使用20%，評估約可出售50%土地，目前正在爭取工業區許可變更，希望能向債權人爭取2~3個月寬限期，而當務之急就是營運損平，台中廠也會持續朝轉虧為盈的目標努力。

