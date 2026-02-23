ABF明年將供給短缺 大摩估這二檔獲利將倍增、大升目標價

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
大摩在最新出具的「全球科技產業」報告中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板2027年將出現供給短缺，廠商獲利將倍數成長，因此上調欣興、南電評等至「優於大盤」。（本報系資料庫）
大摩在最新出具的「全球科技產業」報告中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板2027年將出現供給短缺，廠商獲利將倍數成長，因此上調欣興、南電評等至「優於大盤」。（本報系資料庫）

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」報告中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板2027年將出現供給短缺，廠商獲利將倍數成長，因此上調欣興（3037）、南電（8046）評等至「優於大盤」，目標價大升至500元及515元。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，ABF載板正處於景氣上升初期，帶動2025-2030年市場產值加速成長，年複合成長率（CAGR）達16.1%，較過去五年的9%大幅激增，並將自2027年起出現供給短缺。

由於供給面已納入主要ABF載板廠商截至2026年2月3日前的擴產規劃，包含日系大廠Ibiden的5,000億日圓，因此預估2029-2030年高階市場的供給缺口約5%-10%，且缺貨情況將一路延續至2030年結束。

高燕禾認為，這波由AI驅動的循環在結構上與過往不同，且強度更高，特別是ABF載板出現供給短缺後，將進一步強化價格上漲壓力，使相關廠商獲利表現將倍數成長。這是大摩近四年來首度對ABF轉為看多。

高燕禾上調欣興今年每股稅後純益（EPS）6%至7.58元，年增率1.35倍；上調2027年EPS達60%至15.74元，年增率1.07倍；2028年則上看27.62元水準。總計2025–2028年獲利CAGR將達105%。

南電方面，上調今年EPS約11%至7.42元，年增率1.99倍；上調2027年EPS約71%至12.82元，年增率72.78%；2028年上看23.78元，年增率85.49%。2025–2028年獲利CAGR將達113%。

在獲利強勁增長的帶動下，高燕禾將欣興評等由「中立」上調至「優於大盤」、目標價由120.75元大升至500元；南電由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」、目標價由165元大升至515元，並認為相關個股現在進場仍不算晚。

