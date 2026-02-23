磷化銦巨頭AXT法說會報喜 全新、聯亞、IET後市可期

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球磷化銦（Inp）基板龍頭廠AXT近期業績報喜，受惠AI光通訊需求激增，不僅最新財報指出目前積壓訂單已超過6,000萬美元，且上調未來財測營收預估；外界預估，國內三大磷化銦磊晶廠全新（2455）、聯亞（3081）、英特磊IET-KY（4971）營運表現也將同步火熱。

據悉，磷化銦基板是所有以磷化銦為材料的光通訊元件源頭，而全新、聯亞、英特磊則是負責將基板做成磊晶，再將磊晶做成光通訊晶片，交付給光通訊模組廠，最終由AI伺服器代工廠或雲端服務商（CSP）直接拉走。

根據外電消息，AXT受惠AI基礎建設對磷化銦需求大增，帶動2026年第1季營收有望呈現季增，且客戶群正在明顯擴增，並涵蓋許多一線大廠，因此今年目標是將磷化銦產能翻倍，藉此滿足客戶需求。

AXT財務長Gary Fischer在財報電話會議中預測，根據目前申請到的出口許可，估計首季營收有望上探2,600萬美元，若能獲得更多出口許可，營收則會進一步放大。

此外，AXT目前磷化銦基板的積壓訂單已超過6,000萬美元，且因需求快速提升，因此客戶已開始下達更長期的訂單，現階段訂單能見度推測已來到2030年之後，不少客戶也提供給AXT至少2至3年的需求保證，意味著磷化銦市場確實正迎來前所未有的產業榮景。

由於全球光通訊產業正朝向「光進銅退」的趨勢快速邁進，磷化銦因具備高頻率與高速傳輸特性，因此近年來在市場中快速崛起，並成為AI產業鏈中的明日之星，促使包括英特磊、全新、聯亞等磊晶廠積極擴大磷化銦磊晶產能，藉此搶攻商機。

因應市場商機擴大，包括英特磊、聯亞、全新等磷化銦磊晶三雄都已在先前法說會中，強調將積極擴大磷化銦磊晶產能，藉此全力滿足客戶需求；其中，英特磊美國新廠二期已在去年7月動工，估今年度完工，而聯亞近期已陸續擴充磊晶產能，預估產量將在未來數月持續提升，全新則持續添購新機台擴大產能。

