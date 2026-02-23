台積電噴1333億元成交值竟收最低！量價榜曝外資「棄權值」轉愛這些股

台股23日馬年開紅盤寫下盤中34,212點、收盤33,773.26點雙新高，成交值暴衝至9,020.81億元，顯示市場在歷史高點出現劇烈的籌碼換手。從量價排行與外資前十大買賣超名單交叉比對，資金主線已相當清晰。

從成交值排行榜來看，權王台積電（2330）單日成交1,333億元傲視群雄，但其走勢卻從盤中1,935元天價一路滑落至1,900元最低點收盤。對照外資買賣超清單可發現，外資單日大舉賣超台積電達17,558張，成為壓抑指數的主因。

同樣的情況也發生在成交量首位的凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050），外資分別賣超了2.2萬張與6.1萬張，顯見外資在指數創高之際，對權值股採取了積極的調節策略。

然而，外資並非全面看淡台股，而是將資金移防至「低位階」與「具備轉機題材」的個股。在成交量排行榜位居前列的群創（3481）與力積電（6770），外資分別掃貨12萬張與6.1萬張，助攻力積電強漲逾6%、群創大漲6.38%。這反映出外資看好AI需求外溢至成熟製程與面板轉型，改採「低價、補漲」策略。

值得注意的是，旺宏（2337）、華邦電（2344）與力積電同時出現在成交量與成交值雙榜，其中力積電更獲外資大舉回補逾6萬張，成為記憶體族群中資金態度最明確標的；相對地，旺宏雖量價齊揚，卻遭外資賣超逾3.3萬張，呈現籌碼分歧。