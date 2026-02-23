快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

台積電噴1333億元成交值竟收最低！量價榜曝外資「棄權值」轉愛這些股

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
成交值前十名。資料來源：玩股網。經濟日報／製表
成交值前十名。資料來源：玩股網。經濟日報／製表

台股23日馬年開紅盤寫下盤中34,212點、收盤33,773.26點雙新高，成交值暴衝至9,020.81億元，顯示市場在歷史高點出現劇烈的籌碼換手。從量價排行與外資前十大買賣超名單交叉比對，資金主線已相當清晰。

從成交值排行榜來看，權王台積電（2330）單日成交1,333億元傲視群雄，但其走勢卻從盤中1,935元天價一路滑落至1,900元最低點收盤。對照外資買賣超清單可發現，外資單日大舉賣超台積電達17,558張，成為壓抑指數的主因。

同樣的情況也發生在成交量首位的凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣50（0050），外資分別賣超了2.2萬張與6.1萬張，顯見外資在指數創高之際，對權值股採取了積極的調節策略。

然而，外資並非全面看淡台股，而是將資金移防至「低位階」與「具備轉機題材」的個股。在成交量排行榜位居前列的群創（3481）與力積電（6770），外資分別掃貨12萬張與6.1萬張，助攻力積電強漲逾6%、群創大漲6.38%。這反映出外資看好AI需求外溢至成熟製程與面板轉型，改採「低價、補漲」策略。

值得注意的是，旺宏（2337）、華邦電（2344）與力積電同時出現在成交量與成交值雙榜，其中力積電更獲外資大舉回補逾6萬張，成為記憶體族群中資金態度最明確標的；相對地，旺宏雖量價齊揚，卻遭外資賣超逾3.3萬張，呈現籌碼分歧。

除了電子股，金融股在成交量排行中也占據重要席次。凱基金（2883）與台新新光金（2887）分別位居量能榜第9與第7，外資更大手筆買進凱基金8.4萬張、台新新光金6.1萬張。在電子權值股震盪之際，金融股以「低基期、高獲利」特性成為資金避風港，更是撐住大盤漲點的關鍵功臣。

成交量前十名。資料來源：玩股網。經濟日報／製表
成交量前十名。資料來源：玩股網。經濟日報／製表

外資 台新新光金 台積電 台股 權值股 金融股

延伸閱讀

0056與台積電（2330）定期定額買進…真星華：迎接三月00919與00878配息

台股馬年開紅盤衝3萬4得而復失！四天狂漲1,990點、台積電終場跌15元

台積電神山護房市 「科技買盤」領頭點火中部新案開紅盤

開紅盤！台積電再飆天價 盤中衝1,935元、市值衝上50兆元

相關新聞

台積電噴1333億元成交值竟收最低！量價榜曝外資「棄權值」轉愛這些股

台股23日馬年開紅盤寫下盤中34,212點、收盤33,773.26點雙新高，成交值暴衝至9,020.81億元，顯示市場在...

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

台股23日喜迎馬年開紅盤，權值一哥台積電（2330）再創盤中1,935元新天價、二哥台達電（2308）也改寫1,380元...

買股票就是投資？學者點破「別把賭博當投資」：投機要成立獨立帳戶

我們所說的「投資人」是什麼意思？在這整本書中，我們拿這個詞與「投機客」對立使用。 早在1934年，我們在教科書《證券分析》（Security Analysis）中就嘗試精確地區分兩者，當時我們寫道：「投資是一種基於徹底的分析，致力確保本金安全並獲得足夠報酬的操作。不符合這些要求的操作就是投機性的。」 雖然我們在隨後三十八年裡一直堅持這個定義，但值得注意的是，在這段期間，「投資人」一詞的使用方式經歷了根本的變化。 在股市1929-1932年間大跌之後，所有普通股都被廣泛視為投機性標的。（有個權威人士就斷然表示，只有債券可以買來投資。）因此，我們當時必須為我們的定義辯護，反駁批評它將投資這概念界定得太廣的說法。

台股馬年開紅盤衝3萬4得而復失！四天狂漲1,990點、台積電終場跌15元

台股馬年首日火力全開，23日盤中與收盤點位再齊步改寫歷史新高，日K線連五紅，已連四個交易日大漲、累計1,990點，盤中最...

馬年開紅盤獲利了結賣壓出籠 台股以33773點作收、漲167點

台股馬年開紅盤，早盤在台積電、台達電等大型半導體和AI權值股帶動盤勢價量齊揚之下，一度大漲 逾600點，最高來到342...

這二檔「利多紛呈股」股價策馬奔騰 再啟多頭攻勢

台股23日金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。