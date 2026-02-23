快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

這二檔「利多紛呈股」股價策馬奔騰 再啟多頭攻勢

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股23日金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。（本報系資料庫）
台股23日金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。（本報系資料庫）

台股23日金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。這些「利多紛呈股」預期將持續吸引買盤簇擁，使股價「策馬奔騰」。

砷化鎵代工大廠穩懋，今年營運仍展望樂觀，雖然手機領域將因記憶體緊缺而可能衰退，但隨5G滲透率持續提升、WiFi業務也受惠WiFi 6與WiFi 7滲透率爬升、加上低軌衛星與AI躍居成長動能，使今年營運仍持續看好。

此外，美國國防新銳Shield AI引進美軍現役平台，助力台灣建立無人機蜂群作戰能力，法人解析穩懋將成為受惠廠商之一，加上入選「2026年標普全球永續年鑑」成員，吸引買盤大舉點火，拉動23日股價亮燈強鎖漲停。

中砂方面，摩根大通（小摩）證券指出，受惠來自台積電（2330）新增先進製程產能、及多家新客戶訂單增加所帶動的鑽石碟需求轉強，加上HBM載板晶圓表現穩健，2026年毛利率加速上行的動能可望延續。

小摩將中砂2025–2027年預估毛利率自32.5%、36.6%、38.1%上修至33%、37.2%、38.7%，今年每股稅後純益（EPS）將逐季增長，全年上看13.85元，大賺超過一個資本額，年增率達50.22%，因此大升目標價至500元，激勵股價同樣漲停鎖死。

法人指出，這些「利多紛呈股」由於通常具有題材面與基本面，往往吸引買盤力挺，帶動股價走強，因而常常又兼具技術面與籌碼面，在三大優勢共振下，股價往往能走出一波多頭攻勢，成為市場矚目的焦點。

穩懋 中砂 漲停 台積電 AI 台股 晶圓

延伸閱讀

2026新北燈會 人氣IP線條小狗萌翻全場

低軌衛星夯 SpaceX成天空霸主

一周盤前股市解析／低軌衛星、PCB 可留意

全民權證／穩懋 瞄準價外5%

相關新聞

台積電噴1333億元成交值竟收最低！量價榜曝外資「棄權值」轉愛這些股

台股23日馬年開紅盤寫下盤中34,212點、收盤33,773.26點雙新高，成交值暴衝至9,020.81億元，顯示市場在...

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

台股23日喜迎馬年開紅盤，權值一哥台積電（2330）再創盤中1,935元新天價、二哥台達電（2308）也改寫1,380元...

買股票就是投資？學者點破「別把賭博當投資」：投機要成立獨立帳戶

我們所說的「投資人」是什麼意思？在這整本書中，我們拿這個詞與「投機客」對立使用。 早在1934年，我們在教科書《證券分析》（Security Analysis）中就嘗試精確地區分兩者，當時我們寫道：「投資是一種基於徹底的分析，致力確保本金安全並獲得足夠報酬的操作。不符合這些要求的操作就是投機性的。」 雖然我們在隨後三十八年裡一直堅持這個定義，但值得注意的是，在這段期間，「投資人」一詞的使用方式經歷了根本的變化。 在股市1929-1932年間大跌之後，所有普通股都被廣泛視為投機性標的。（有個權威人士就斷然表示，只有債券可以買來投資。）因此，我們當時必須為我們的定義辯護，反駁批評它將投資這概念界定得太廣的說法。

台股馬年開紅盤衝3萬4得而復失！四天狂漲1,990點、台積電終場跌15元

台股馬年首日火力全開，23日盤中與收盤點位再齊步改寫歷史新高，日K線連五紅，已連四個交易日大漲、累計1,990點，盤中最...

馬年開紅盤獲利了結賣壓出籠 台股以33773點作收、漲167點

台股馬年開紅盤，早盤在台積電、台達電等大型半導體和AI權值股帶動盤勢價量齊揚之下，一度大漲 逾600點，最高來到342...

這二檔「利多紛呈股」股價策馬奔騰 再啟多頭攻勢

台股23日金馬年新春開紅盤，盤面多頭士氣如虹。其中穩懋（3105）、中砂（1560）等在各項利多激勵下，股價紛紛強鎖漲停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。