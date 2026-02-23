馬年開紅盤續寫新高 分析師看好這些族群優先布局

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股馬年開紅盤，指數開高走高一度衝達34,212.38點，上漲606.67點，寫歷史新高，且突破34,000點關卡，終場收在33,773.26點。記者余承翰／攝影
台股年開紅盤，指數開高走高一度衝達34,212.38點，上漲606.67點，寫歷史新高，且突破34,000點關卡，終場收在33,773.26點，創收盤新高，馬年開市首日大漲，分析師直言，主要是有兩個因素推升，看好今年高點上千38,000點，首季可望挑戰35,500點，在布局上除了大型股續抱或加碼之外，還看好三大族群。

台股23日以33,363.02點開出，指數開高走高，權王台積電（2330）以1,900元開出，盤中翻紅，一度衝達1,935元，寫歷史新高價，終場則是收1,900元，下跌15元；台達電（2308）一度衝達1,380元，創新高，終場收1,305元，上漲45元，漲幅3.57%。

盤面上的強勢指標還有被動元件、記憶體、ABF載板三雄等，國巨*（2327）、華新科（2492）、攜手亮燈漲停；南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）漲停，欣興與景碩分別創405.5元、292元天價；華邦電（2344）一度亮燈漲停，終場收115元，漲幅9%，南亞科（2408）漲幅3.96%，旺宏（2337）、力積電（6770）都大漲；終場大盤漲點雖收斂至167.55點，以33,773.26點收盤，仍是收盤新高。

美國最高法院20日對總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅一案判決出爐，認定此舉違法。川普先是痛批這項判決可恥，隨後宣布依1974年貿易法122條款，對全球暫時加徵10%的進口關稅，21日又宣布，將把原本對各國課徵的10%全球性關稅，提高至15%，並強調新措施將立即生效。

台股馬年開紅盤大漲，證券分析師張陳浩表示，美國最高法院判決認為川普推動的關稅一案違法， 對台灣來說可說是正面，但台積電則是在市場情緒性反應下出現下跌，事實上，推升大盤指數開紅盤大漲的主因是主計處所公布的預估今年經濟成長率達7.71%，遠遠高出韓國預估的1.9%經濟成長率。

另外，張陳浩重申今年是降息年，預估今年Fed有望降息4碼，合計降息1%，在Fed有望降息，熱錢流入的情況下，預估今年10月台股可望出現高點，上看38,000點；至於第1季，他則是認為3月底前有望上看35,500點。

至於馬年要買什麼？張陳浩點雨名看好優先布局的族群有台積電設備供應鏈、電力相關、被動元件、金融股等， 包括萬潤（6187）、弘塑（3131）、中砂（1560）、台達電、光寶科（2301）、永光（1711）、中華化（1727）、國巨*、華新科、禾伸堂（3026）等值得留意。

張陳浩認為，大型股的台積電、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、CCL三雄的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213），另外， PCB的金像電（2368）等，都值得關注，手上已有的投資人可以續抱或是加碼。

