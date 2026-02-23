永冠四KY轉換債資金調度遇挑戰 積極與債權人協商

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
永冠財務長蔡青武（左）、副董事長蔡樹根（右）23日於證交所記者會說明。截自證交所直播
永冠-KY（1589）23日召開記者會表示，受全球經貿變局、國內能源政策調整及疫情連鎖反應等大環境因素影響，公司發行之第四次無擔保轉換公司債（永冠四KY）面臨短期調度挑戰。

永冠說明，該債券於2026年2月20日屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，涉及金額達10.36億元，致使公司未能如期按進度償付。公司對此重申，目前資產負債面與營運面皆正常，依2025年底自結財務資訊，總資產仍遠高於總負債，此缺口不影響實質營運。

永冠指出，目前已啟動三大應對措施以保障投資人權益，財務部門早前已從大陸子公司匯回盈餘約10.67億元人民幣支應營運，並自2024年第3季起與往來銀行討論還款方案。2025年第3季起則進一步與產發署、中小及新創企業署等政府單位溝通資金短缺問題，確保過渡期間營運資金無虞，並積極與該次轉換公司債持有人展開債務協商。

永冠表示，雖然公司已同步接洽外部投資人探討融資方案，惟因作業時間受限，致使投資方未能及時完成盡職調查（Due Diligence）與審查程序，目前尚未取得融資核可。公司強調，目前正積極與債權持有人展開協商，並將持續優化財務體質，力求以保障投資人權益為首要目標。

永冠說明，公司正積極活化閒置資產，泰國廠地已取得東部經濟走廊開發區之工業區許可，此舉有利於後續土地增值，並為資產處分或融資計畫提供更多彈性空間。

同時，台中廠接單策略亦進行調整，將市場焦點從本土轉向歐美及東北亞等海外地區，配合中長期轉型計畫深化全球布局，預期透過優化接單結構與提升獲利能力，進而強化整體財務體質。

永冠強調，集團正落實精實管理，優化人員編制並嚴格控管各項營業費用，致力於達成營運損益兩平。公司指出，風電產業國產化之建置規模實屬不易，面對短期資金壓力，保障所有利害關係人權益始終是集團的首要考量。

永冠-KY 公司債 債券

