集保結算所新春團拜 林丙輝宣示以AI與數位化再造金融後台新紀元

集保結算所2月23日舉辦赤馬年新春團拜，董事長林丙輝表示，將以AI技術與創新數位打造雙核心金融後台，並期許集保人都能具備跨領域的思維與赤馬般的衝勁，以「e馬當先」的氣勢帶領團隊「馬力全開」，共同開創新巔峰。

集保結算所去年繳出稅後純益近80億元，創造每股稅後純益（EPS）7.88元的亮眼成績單，股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務皆有卓越表現。林丙輝在新春團拜之際，感謝全體員工的辛勤努力，守護投資人資產，創造傲人佳績，而在創新數位服務上，集保也持續規劃AI與RWA代幣化的營運架構，打造國際級的金融後台。

林丙輝表示，集保今年有了首隻吉祥物貓頭鷹「阿鷹」，象徵「睿智洞察、全時守護」，這正是集保文化中最重要的傳承價值。目前集保結算所40歲以下同仁已占全體27%，林丙輝期許各級主管發揮「識途老馬」的領航精神，將豐富經驗轉化為提攜後進的動力。

林丙輝表示，主管的角色不只要在業務上創新精進，更要具備跨世代理解力與彈性的管理風格，透過建立信任的溝通技巧，將專業的技術與嚴謹的態度傳承，才能確保集保在數位浪潮中屹立不搖。

面對美國關稅政策變化及AI科技更迭等複合挑戰，林丙輝強調務實因應、審慎樂觀，要增強基礎設施的韌性，秉持服務的初衷，堅守誠信的價值，確保金融創新與安全並行，才能在變局中穩健前行。