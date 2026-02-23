太陽能族群有望谷底翻身！聯合再生、茂迪鎖漲停 股價新春開紅盤

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
受惠國內太陽能市場有望從谷底逐步復甦，包括聯合再生、茂迪、元晶均認為最壞情況應該已過，今年營運動能有望回溫。圖為太陽能示意圖。（路透）
台股開市第一天迎來強勁買盤湧入，其中，包括聯合再生（3576）、茂迪（6244）、元晶（6443）等太陽能族群漲幅最大，成為台股新春盤面焦點。

受惠國內太陽能市場有望從谷底逐步復甦，包括聯合再生、茂迪、元晶均認為最壞情況應該已過，今年營運動能有望回溫，帶動23日太陽能族群股價同步齊揚；其中，聯合再生、茂迪開高走高，終場強鎖漲停板，而元晶漲幅也超過6%，三大模組廠帶動整體台股太陽能族群揚升。

法人表示，隨著近期中央與地方政府正逐漸加速太陽能光電案場審批，過去延宕的進度有望開始趕上，推升太陽能模組需求回溫，有助於相關供應鏈業績吃補，產業發展也將有機會重回成長正軌。

太陽能 台股 聯合再生 元晶 光電

