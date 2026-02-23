快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股23日喜迎馬年開紅盤，權值一哥台積電再創盤中1,935元新天價、二哥台達電也改寫1,380元新高。記者余承翰／攝影
台股23日喜迎馬年開紅盤，權值一哥台積電（2330）再創盤中1,935元新天價、二哥台達電（2308）也改寫1,380元新高，加上被動元件、記憶體、ABF載板三雄等族群強勢助陣，拉抬大盤一度飆升606.67點、觸及34,212.38點歷史新高；但11時過後，台積電反壓增強，尾盤更翻黑收在當日最低1,900元，華邦電（2344）、友達（2409）等大型電子股也遭空頭突襲，終場大盤漲點雖收斂至167.55點、但仍改寫33,773.26點新高，成交值放大至9020.81億元，集中市場加計櫃買市場共有1,495家上漲、包括83檔收漲停，僅418家下跌。但三大法人卻賣超51.43億元，其中自營商大舉調節114.72億元。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超83.52億元，投信賣超20.23億元；自營商賣超（合計）114.72億元，其中自營商（自行買賣）買超7.09億元、自營商（避險）賣超121.81億元。

盤面上，五大權值股3漲2跌，其中，台積電開低收跌15元、報1,900元；台達電開高1,320元，收漲45元報1,305元；鴻海（2317）開高229.5元、收漲1.5元報228.5元；聯發科（2454）開高1,880元、但收低1,795元、跌60元；日月光投控（3711）開高376元、收低349元、跌5.5元。

族群方面，被動元件馬力夯，國巨*（2327）、華容（5328）、華新科（2492）攜手亮紅燈，信昌電（6173）、蜜望實（8043）、大毅（2478）、凱美（2375）、日電貿（3090）等也聯袂大漲逾5%。

ABF載板供應吃緊已成定局，外資評等與目標價全面翻多，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）全員漲停，欣興與景碩更分別改寫405.5元、292元新天價。

矽光子族群也熱鬧滾滾，華星光（4979）、穩懋（3105）、上詮（3363）、波若威（3163）齊收漲停，辛耘（3583）、惠特（6706）、弘塑（3131）等聯袂揚升。

傳產方面，13金控23日全面收紅，凱基金（2883）、華南金（2880）大漲逾6%一馬當先，台新新光金（2887）也強漲逾半根停板，永豐金（2890）、元大金（2885）雙漲逾4%，而金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）分別收高1.01%、0.52%。

台積電 自營商 台達電 外資 三大法人 台股 電子股 記憶體

