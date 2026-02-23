台股多頭格局未變 李鎮宇：短線可繼續偏多操作

台股今日上漲33,773點，上漲0.5%作收，儘管尾盤的漲幅大為收斂，但是法人仍看好台股的多頭格局未變，台新投顧副董事長李鎮宇認為，今日馬年開紅盤上漲167點，顯示市場消化利空能力強，多頭格局未受破壞，而且盤中再創歷史新高34,212點，顯示上方空間仍然繼續開啟。

李鎮宇指出，成交量放大到9020億元，這也顯示市場的熱度很高換手積極，成為支撐股價上新的動力。李鎮宇也建議短線可偏多操作，在多頭格局不變的前提下，投資者應把握回檔機會。

台新投顧分析，台股多頭格局不變，顯示川普關稅威脅影響有限，即使面對全球加收15%關稅的言論，對於擁有核心競爭力的半導體龍頭產業而言，影響相對有限，此外AI族群穩坐市場主流，生成式AI 需求持續擴張，相關科技股仍是帶領台股上攻的火車頭。

至於後續的產業看好焦點與受惠股，台新投顧折點名應用材料，認為該產業受惠於先進𨗴輯製程與記憶體投資，2026年晶圓設備需求將維持強動增長，而且半導體設備與材料端具備優勢，將直接受惠於先進製程的投資潮。