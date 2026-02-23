買股票就是投資？學者點破「別把賭博當投資」：投機要成立獨立帳戶

投資與投機：明智的投資人可以期望的結果

投資 vs.投機

我們所說的「投資人」是什麼意思？在這整本書中，我們拿這個詞與「投機客」對立使用。

早在1934年，我們在教科書《證券分析》（Security Analysis）中就嘗試精確地區分兩者，當時我們寫道：「投資是一種基於徹底的分析，致力確保本金安全並獲得足夠報酬的操作。不符合這些要求的操作就是投機性的。」

雖然我們在隨後三十八年裡一直堅持這個定義，但值得注意的是，在這段期間，「投資人」一詞的使用方式經歷了根本的變化。

在股市1929-1932年間大跌之後，所有普通股都被廣泛視為投機性標的。（有個權威人士就斷然表示，只有債券可以買來投資。）因此，我們當時必須為我們的定義辯護，反駁批評它將投資這概念界定得太廣的說法。

但現在我們關注的卻是相反的問題。我們必須防止我們的讀者接受一種常見說法：參與股票市場的每一個人都是「投資人」。在本書上一版，我們引用了一份主要財經報紙1962年6月一篇頭版報導的這個標題：「小投資人看空，正從事零股放空」

1970年10月，同一報紙發表了一篇社論，批評它所說的「魯莽投資人」，而這次他們搶著買進股票。

這些例子很好地說明了多年來人們使用投資與投機這兩個詞十分常見的混亂情況。

想想我們稍早提出的投資定義，再比較一下那些「小投資人」的行為：他們是股票操作經驗不足的民眾，賣出了自己甚至並不持有的少量零股，因為他們主要是情感上相信自己將能以低得多的價格買回這些股票。（值得指出的是，1962年那篇報導出現時，股市已經經歷了一波大跌，正在醞釀展開幅度更大的一波漲勢。當時可說是放空股票的最壞時機。）

較廣泛而言，若不是這種言語誤用非常有害，後來出現的「魯莽投資人」可視為一種可笑的矛盾說法，類似於「揮霍的吝嗇鬼」。

該報紙在這些情況下使用「投資人」一詞，是因為在華爾街隨便的言語中，買賣證券的每一個人都是投資人，無論他買什麼、出於什麼目的、以什麼價格買入、是做現金交易還是保證金交易。

另一方面，在1948年，大眾對普通股的態度十分保守，當時超過90%的受訪者表示反對買進普通股。

約半數人的理由是「不安全，是賭博」，另有約半數人的理由是「不熟悉」。

實在諷刺的是（雖然並不令人意外），就在各種普通股的價格處於最誘人的水準，而股市即將展開有史以來最大一波漲勢的時候，無論買進什麼股票都被普遍視為高度投機性或高風險的行為；另一方面，等到股市升至根據歷史經驗判斷無疑危險的水準時，股價大漲的事實卻使買進普通股的所有行為都變成一種「投資」，而買進股票的所有民眾都變成了「投資人」。

區分股票投資與投機一直都有重要意義，許多人不再區分兩者是令人擔憂的。我們經常說，華爾街作為一個系統，最好是恢復區分投資與投機，並在與大眾的所有往來中強調兩者的差別。

若非如此，證券交易所有天可能會被指責對投機客嚴重虧損負有責任，理由是遭受損失的人沒有得到適當的警告。

諷刺的是，最近一些證券經紀公司又一次陷入財務窘境，而問題看來很大程度上是因為它們將自身部分資本配置在投機性普通股上。

我們相信，本書的讀者將能相當清楚地認識到買賣股票涉及的固有風險──這些風險與買賣股票的獲利機會密不可分，兩者都是投資人為買賣股票盤算時必須考慮的。

從我們剛才所說的看來，世上可能已經不再有基於具代表性普通股的純正投資策略──這種投資策略之所以純正，在於投資人總是可以等待合適的價格買進，完全不必擔心買進後因為股價下跌而出現大到令人不安的市值損失。

在多數時期，投資人必須認識到自己持有的普通股含有投機因素。投資人必須將這個因素控制在相當小的限度內，並在財務和心理上為可能短期或長期的不利結果做好準備。

股票投機本身有別於現在多數具代表性的普通股固有的投機成分，在此應該補充兩段話加以說明。

純粹的投機既不違法，也非不道德，但也不能使你的錢包變得更飽滿（對多數人來說是這樣）。不僅如此，有些投機是必要的，也是無法避免的，因為買賣普通股往往同時涉及相當大的獲利和虧損可能，而其中的風險必須有人去承擔。

一如投資，投機也可以是明智的。但投機也有很多不明智的方式，尤其是以下幾種：

（1）以為自己在投資，但其實是在投機 （2）在缺乏應有的知識和技能的情況下，認真地投機，而非只是當作消遣 （3）在投機中冒太大的損失風險，超出自己的承受能力。

根據我們保守的觀點，每一個做保證金交易的非專業人士都應該認識到，他實際上是在投機，而他的經紀商有責任給予相應的忠告。

此外，每一個買進所謂「熱門」普通股或以類似方式買進股票的人，都是在投機或賭博。投機總是迷人的，而如果你在投機中看來可以贏錢，它更是可能帶給你極大樂趣。

如果你想試試運氣，可以拿出自己的一部分資金（比例越小越好），投入一個獨立的帳戶作投機之用。

千萬不要只是因為市場上漲、利潤大增而投入更多資金到這個帳戶。（這時候其實應該考慮從你的投機帳戶撤走資金。）千萬不要把投機和投資操作混在同一個帳戶裡，而思考時也絕對要清楚區分兩者。

（本文摘自寰宇出版《智慧型投資人：價值投資權威著作（75週年紀念．全新譯本）》，作者：班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）、傑森．茲威格（Jason Zweig）評釋）