台股馬年紅盤創多項紀錄 記憶體和被動元件強勢

台股今天農曆馬年開紅盤，電子和金融指數連袂再創新高，權王台積電觸1935元新天價，市值首次攻上新台幣50兆元，台股盤中觸歷史新高34212.38點，大漲606.67點；不過適逢台指期結算日，尾盤台積電翻黑、指數漲勢收斂。

終場加權指數收33773.26點，上漲167.55點，未站穩34000點大關，仍創收盤歷史新高，留下439.12點長上影線，成交值在長假資金回流下放大至新台幣9020.82億元，為集中市場史上第3大量。

集中市場電子指數觸盤中創下2109.54點新高，金融指數觸2580.91點，也創盤中歷史新高；終場電子指數上漲0.09%，金融指數上漲2.71%。代表中小型股的櫃買OTC指數終場上漲2.06%。

權王台積電盤中攀高至1935元，再創新天價，市值突破50兆元關卡，至50.18兆元；終場翻黑收1900元，跌0.78%。

股價超過千元的高價股漲跌互見，股后穎崴終場跌6.19%，力旺、聯亞、致茂攻上漲停2180元、1190元、1155元，高價股站穩「33千金」。

權值股台達電盤中觸1380元新高價後漲幅收斂，終場收1305元，漲3.57%；鴻海收228.5元，漲0.66%；聯發科收1795元，跌3.23%；日月光投控翻黑收349元，跌1.55%。載板廠欣興、景碩鎖漲停405.5元及292元，同創新高價。

記憶體族群強勢表態，南亞科終場收289元、漲3.96%，華邦電盤中攻上漲停116元，終場收115元，大漲9%；旺宏盤中觸漲停108元，終場收103.5元，漲5.08%；力積電終場收67元，漲6.18%。

被動元件族群今天連動勁揚，國巨、華新科、禾伸堂、三集瑞攻上漲停，分別以281.5元、135.5元、114.5元及187元作收。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉分析，台股今天延續農曆蛇年封關前走勢，類股表態，漲勢擴散，主要是台灣經濟基本面強勁，第1季上市櫃公司營運淡季不淡，今天台股開紅盤加權指數屢創新高，成交值放量，呈現價量齊揚。

展望後市，黃國偉表示，美國關稅變數對台股影響不大，對台美貿易協議現況沒有太大改變，台股中長線延續偏多格局，留意漲多震盪。

台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，持續關注近期融資餘額水位及籌碼面動向，留意獲利了結賣壓，可布局成長趨勢持續向上的產業，配合第1季行情發酵，低基期族群也是未來選股重心。