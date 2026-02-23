快訊

美國明日正式停收對等關稅！ 超收3天未說退款細節

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

台股馬年紅盤創多項紀錄 記憶體和被動元件強勢

中央社／ 台北23日電

台股今天農曆馬年開紅盤，電子和金融指數連袂再創新高，權王台積電觸1935元新天價，市值首次攻上新台幣50兆元，台股盤中觸歷史新高34212.38點，大漲606.67點；不過適逢台指期結算日，尾盤台積電翻黑、指數漲勢收斂。

終場加權指數收33773.26點，上漲167.55點，未站穩34000點大關，仍創收盤歷史新高，留下439.12點長上影線，成交值在長假資金回流下放大至新台幣9020.82億元，為集中市場史上第3大量。

集中市場電子指數觸盤中創下2109.54點新高，金融指數觸2580.91點，也創盤中歷史新高；終場電子指數上漲0.09%，金融指數上漲2.71%。代表中小型股的櫃買OTC指數終場上漲2.06%。

權王台積電盤中攀高至1935元，再創新天價，市值突破50兆元關卡，至50.18兆元；終場翻黑收1900元，跌0.78%。

股價超過千元的高價股漲跌互見，股后穎崴終場跌6.19%，力旺、聯亞、致茂攻上漲停2180元、1190元、1155元，高價股站穩「33千金」。

權值股台達電盤中觸1380元新高價後漲幅收斂，終場收1305元，漲3.57%；鴻海收228.5元，漲0.66%；聯發科收1795元，跌3.23%；日月光投控翻黑收349元，跌1.55%。載板廠欣興、景碩鎖漲停405.5元及292元，同創新高價。

記憶體族群強勢表態，南亞科終場收289元、漲3.96%，華邦電盤中攻上漲停116元，終場收115元，大漲9%；旺宏盤中觸漲停108元，終場收103.5元，漲5.08%；力積電終場收67元，漲6.18%。

被動元件族群今天連動勁揚，國巨、華新科、禾伸堂、三集瑞攻上漲停，分別以281.5元、135.5元、114.5元及187元作收。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉分析，台股今天延續農曆蛇年封關前走勢，類股表態，漲勢擴散，主要是台灣經濟基本面強勁，第1季上市櫃公司營運淡季不淡，今天台股開紅盤加權指數屢創新高，成交值放量，呈現價量齊揚。

展望後市，黃國偉表示，美國關稅變數對台股影響不大，對台美貿易協議現況沒有太大改變，台股中長線延續偏多格局，留意漲多震盪。

台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，持續關注近期融資餘額水位及籌碼面動向，留意獲利了結賣壓，可布局成長趨勢持續向上的產業，配合第1季行情發酵，低基期族群也是未來選股重心。

台股 台積電

延伸閱讀

馬上快樂！花蓮市公所元宵送千盞馬年提燈

台股馬年開紅盤衝3萬4得而復失！四天狂漲1,990點、台積電終場跌15元

馬年迎新 童綜合醫院產檢孕婦打卡送馬年孕產小禮

林修銘：美國關稅添變數 對今年台股仍有高期待

相關新聞

買股票就是投資？學者點破「別把賭博當投資」：投機要成立獨立帳戶

我們所說的「投資人」是什麼意思？在這整本書中，我們拿這個詞與「投機客」對立使用。 早在1934年，我們在教科書《證券分析》（Security Analysis）中就嘗試精確地區分兩者，當時我們寫道：「投資是一種基於徹底的分析，致力確保本金安全並獲得足夠報酬的操作。不符合這些要求的操作就是投機性的。」 雖然我們在隨後三十八年裡一直堅持這個定義，但值得注意的是，在這段期間，「投資人」一詞的使用方式經歷了根本的變化。 在股市1929-1932年間大跌之後，所有普通股都被廣泛視為投機性標的。（有個權威人士就斷然表示，只有債券可以買來投資。）因此，我們當時必須為我們的定義辯護，反駁批評它將投資這概念界定得太廣的說法。

台股馬年開紅盤衝3萬4得而復失！四天狂漲1,990點、台積電終場跌15元

台股馬年首日火力全開，23日盤中與收盤點位再齊步改寫歷史新高，日K線連五紅，已連四個交易日大漲、累計1,990點，盤中最...

馬年開紅盤獲利了結賣壓出籠 台股以33773點作收、漲167點

台股馬年開紅盤，早盤在台積電、台達電等大型半導體和AI權值股帶動盤勢價量齊揚之下，一度大漲 逾600點，最高來到342...

台股多頭格局未變 李鎮宇：短線可繼續偏多操作

台股今日上漲33,773點，上漲0.5%作收，儘管尾盤的漲幅大為收斂，但是法人仍看好台股的多頭格局未變，台新投顧副董事長...

瘋彩券不如免費領開工刮刮樂！永豐金證券豪擲268萬元 張張有驚喜

過年刮刮樂熱潮，與其排隊花錢試手氣，不如免費線上領取「張張有驚喜」的刮刮樂紅包！永豐金證券宣布將於2月25日推出「總獎池...

被動元件漲價潮不斷！村田擬漲MLCC價格 國巨、華新科齊飆漲停

被動元件漲價潮不斷，被動元件大廠村田製作所也傳出內部已展開討論，考慮調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格，從鉭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。