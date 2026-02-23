瘋彩券不如免費領開工刮刮樂！永豐金證券豪擲268萬元 張張有驚喜

過年刮刮樂熱潮，與其排隊花錢試手氣，不如免費線上領取「張張有驚喜」的刮刮樂紅包！永豐金證券宣布將於2月25日推出「總獎池價值268萬刮刮樂紅包大放送」，不同於傳統彩券須憑機率中獎，本活動每張刮刮樂紅包皆具兌換獎勵的資格，完成任務最高可兌換1,288元股票禮品卡，將傳統紅包轉化為具備增值潛力的未來資產。

除豪氣的268萬元刮刮樂紅包大放送，永豐金證券也於即日起至2月28日，規劃「金馬年知識打卡」活動，於永豐金證券LINE完成任務的投資人，還有機會抽中最高1,000點的LINEPoints與500元股票禮品卡。永豐金證券強調，除了可以透過社群互動抽獎試手氣，還能掌握如何從生活中打造財富磁場、找到自己的本命財神等特輯內容，不僅能抽到實質獎項，更能收獲如何善用年終紅包錢理財的投資洞察。

看準開工討吉利必備的發紅包儀式感，永豐金證券祭出1.6萬份、總獎池價值268萬元的「股票禮品卡」，將送紅包的心意賦予增值的可能性。民眾只要加入永豐金證券LINE好友，即可參與「刮刮樂紅包大放送」刮中100元~1,288元不等，作為新開戶專屬限量禮的股票禮品卡，兌換後面額等同現金儲值券，可用於折抵豐存台股交割款、手續費，透過數位體驗，將傳統紅包轉化為具備增值潛力的未來資產。

永豐金證券分析台股加權指數歷史資料，統計顯示大盤每年的最低點，過去十年有七次發生在第1季，再搭上小孩領紅包錢、上班族的年終獎金，正是規劃資金配置的黃金期。