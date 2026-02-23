馬年開紅盤獲利了結賣壓出籠 台股以33773點作收、漲167點

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
馬年開紅盤，早盤一度大漲逾600點，隨後獲利了結賣壓出籠，台股尾盤拉回33773.26點作收，上漲167.55點。記者余承翰／攝影
馬年開紅盤，早盤一度大漲逾600點，隨後獲利了結賣壓出籠，台股尾盤拉回33773.26點作收，上漲167.55點。記者余承翰／攝影

台股馬年開紅盤，早盤在台積電、台達電等大型半導體和AI權值股帶動盤勢價量齊揚之下，一度大漲  逾600點，最高來到34212點，台積電更看到每股1935元新天價。不過隨後獲利了結賣壓出籠，台積電更由漲轉跌，終場下跌15元，回到1900元關卡。台股尾盤拉回逾400點，以33773.26點作收，漲幅也收斂至167.55點。

若觀察成交量，台股今日成交量9020.81點，仍未突破1月29日爆出的9596億元天量，已過了10個交易日未再創新高，因此，後續台股指數的表現，也將視市場有多少追價意願而定。

從看盤指標而言，法人仍建議台積電權重高達45%，是最為重要的看盤指標，走勢可參考台積電ADR （美國存託憑證）動向，此外2月25日的輝達法說與3月2日的MWC展（世界行動通訊大會），都是必須高度觀察的指標。

