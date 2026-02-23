快訊

台股馬年開紅盤衝3萬4得而復失！四天狂漲1,990點、台積電終場跌15元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今天終場收33,773點，漲167點、漲幅0.4%，成交金額9,020.8億元。記者余承翰／攝影
台股今天終場收33,773點，漲167點、漲幅0.4%，成交金額9,020.8億元。記者余承翰／攝影

台股馬年首日火力全開，23日盤中與收盤點位再齊步改寫歷史新高，日K線連五紅，已連四個交易日大漲、累計1,990點，盤中最高34,212點，終場收33,773點，漲167點、漲幅0.4%，成交金額9,020.8億元；櫃買指數也走強，收漲2%至303點。台積電（2330）盤中以1,935元創天價，終場則收低為1,900元、下跌15元。

觀察盤面上，強勢族群多點開花，主要集中在PCB、玻璃基板、MCU、特用化學、晶片電阻、再生晶圓、被動元件、石英元件、記憶體、軟板廠等，其中PCB群的景碩（3189）、南電（8046）、華通（2313）、欣興（3037）、銘旺科（2429）紛紛飆漲停作收，最為強勢。

33檔千金股漲多於跌，致茂（2360）、力旺（3529）、聯亞（3081）收漲停最強，昇達科（3491）、AES-KY（6781）漲逾半根漲停板，穎崴（6515）、貿聯-KY（3665）、印能科技（7734）、奇鋐（3017）、祥碩（5269）跌逾5%以上，表現最弱。

此外，本日價漲量增強勢股包括：華星光（4979）、景碩（3189）、國巨*（2327）、穩懋（3105）、華邦電（2344）、華通（2313）、欣興（3037）、台玻（1802）、臻鼎-KY（4958）、中工（2515）、富喬（1815）、凱基金（2883）、南亞（1303）、力積電（6770）、燿華（2367）、旺宏（2337）等；ETF方面，主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）、富邦特選高股息30（00900）、群益台灣精選高息（00919）、主動群益台灣強棒（00982A）等，同樣價漲量增，表現強勢。

展望台股後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清表示，台股在三萬點以上高檔震盪將成新常態，背後關鍵仍在於企業獲利強勁支撐，預估2026年整體獲利年增三成，甚至挑戰近6兆元。此外，2026年上半年配息加配股規模上看3兆元，為市場提供資金動能。

值得注意的是，針對農曆年後紅包行情，陳奕光補充，投資人普遍認為科技類股會是主力。然而，根據過去十年統計，新春開紅盤後20個交易日內，漲幅較大的類股反而是傳統產業，包括：電氣電纜、造紙、運輸、鋼鐵以及生技等，亦可同步留意。

台股 漲停

