台股馬年開紅盤衝3萬4得而復失！四天狂漲1,990點、台積電終場跌15元

我們所說的「投資人」是什麼意思？在這整本書中，我們拿這個詞與「投機客」對立使用。 早在1934年，我們在教科書《證券分析》（Security Analysis）中就嘗試精確地區分兩者，當時我們寫道：「投資是一種基於徹底的分析，致力確保本金安全並獲得足夠報酬的操作。不符合這些要求的操作就是投機性的。」 雖然我們在隨後三十八年裡一直堅持這個定義，但值得注意的是，在這段期間，「投資人」一詞的使用方式經歷了根本的變化。 在股市1929-1932年間大跌之後，所有普通股都被廣泛視為投機性標的。（有個權威人士就斷然表示，只有債券可以買來投資。）因此，我們當時必須為我們的定義辯護，反駁批評它將投資這概念界定得太廣的說法。

2026-02-23 15:03