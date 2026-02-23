快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

電子材料續強！化工族群開工紅盤贏家 永光、中華化等四檔強攻漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

春節後第一個交易日，台股首度衝上34,000點，台積電（2330）盤中也寫新天價，除台積供應鏈跟著歡慶，PCB上游材料供應商也預期持續受供不應求帶旺，化工族群整體氣勢走強，永光（1711）、中華化（1727）、雙鍵（4764）、奇鈦科（3430）四檔盤中更攻上漲停。

永光、中華化、雙鍵漲停；三福化（4755）、日勝化（1735）、國精化（4722）、長興（1717）、台特化（4772）、聚合（6509）均漲逾半根停板。

永光今年電子化學品事業持續看增，旗下應用於次世代太陽能電池的鈣鈦礦應用技術，近期也備受市場矚目。永光去年雖因關稅因素，使染料等化學品需求下滑，但電子化學品逆勢成長，去年更占營收比重更超過24%，且持續成長。

永光近日則表示，應用於第三代太陽能之UV光固化封裝膠產品，廣受全球頂尖研究機構採用，並已獲得國際頂尖期刊《Nature》刊載驗證。目前尚在實驗室生產，尚未建立量產產線。該公司已加入「台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟」，並為創始會員。期待相關產品未來有機會邁向大量、商業化應用。

中華化斥資12億元打造的第五條電子級硫酸產線，預計今年第1至2季投產。公司表示，目前四條電子級硫酸產線稼動率在70%左右，第五條驗證中。如放量有望躋身晶圓代工龍頭重要供應商。

雙鍵轉型CCL樹脂供應商，相關需求緊俏，近去年第3季開始獲利回升，日前公布去年11月自結獲利數字，稅後純益2,900萬元，年增達1,923%，每股純益（EPS）0.34元。單月獲利賺贏去年第3季，使市場更加期待雙鍵今年第1季獲利表現。

奇鈦科主要產品涵蓋紫外線光吸收劑、光安定劑、抗氧化劑、光引發劑與阻燃劑。法人看好該公司旗下化學添加劑未來在3D列印、光固化塗料、生醫材料、半導體等領域的應用潛力。法人指出，市場傳該公司產品已打入半導體黃光製程用感光材料上游原料。

延伸閱讀

台積電先進製程、封裝供不應求 永光、中華化飆漲停

光通訊族群受美股帶動 新春紅盤齊上攻

她教一招「去除皂垢」只需用2材料讓清潔浴缸不再費時耗力

永光、台化拚低軌衛星鏈

相關新聞

敢買12萬比特幣、6萬卻怕了？專家指「別當情緒追風仔」：7成房產、3成大盤

12.6萬的比特幣你搶著買，6萬多的比特幣你不敢買？你不要跟我說你在投資啦。你是在追風、你是在用情緒下單，你就是那種「漲了怕錯過、跌了怕歸零」的情緒追風仔。 我先把最殘酷的現實放在你面前：比特幣這種資產，本來就不是給「All in型人」玩的，它每隔一段時間就會來一刀，它不是偶爾跌，它是會讓你懷疑人生那種跌。 你看這波就好，12.6萬跌到6萬多，差不多就是腰斬，回撤大概五成上下，你如果這時候在恐慌賣出，你就是標準的「買在情緒最高點、賣在情緒最低點」，然後你去回頭看歷史更好笑，你以為腰斬很可怕嗎？比特幣歷史上出現過好幾次「從高點回來」的跌幅，大概是這個等級：我說的是大概區間，不是精確到小數點，但足夠讓你清醒。 有人遇過接近-80

被動元件漲價潮不斷！村田擬漲MLCC價格 國巨、華新科齊飆漲停

被動元件漲價潮不斷，被動元件大廠村田製作所也傳出內部已展開討論，考慮調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格，從鉭...

台股開紅盤開高走高 盤中最高上漲606點至34,212點

台股23日開紅盤開高走高，盤中最高上漲606點至34,212點，衝上34,000點關卡，再刷新盤中歷史新高紀錄。櫃買指數...

台股馬年開紅盤 證交所董座林修銘揭露今年四大重點任務

證券交易所董事長林修銘今日在主持證券暨期貨業新春團拜中致詞指出，今年將全力推動四大重點計畫，並以「提升企業價值計畫（Po...

國際重要記憶體股封關期間牛氣沖天 法人看好這檔主要受惠

國際重要記憶體股在台股封關期間全面上漲，包括SK海力士、三星、美光、威騰電子、希捷、晟碟、鎧俠等漲幅3.7%至20.0%...

開紅盤！台積電再飆天價 盤中衝1,935元、市值衝上50兆元

台股23日馬年開紅盤，大盤指數以33,663.02點開出，上漲57.31點，盤中一度衝達34,212.38點，大漲606...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。