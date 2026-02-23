電子材料續強！化工族群開工紅盤贏家 永光、中華化等四檔強攻漲停

春節後第一個交易日，台股首度衝上34,000點，台積電（2330）盤中也寫新天價，除台積供應鏈跟著歡慶，PCB上游材料供應商也預期持續受供不應求帶旺，化工族群整體氣勢走強，永光（1711）、中華化（1727）、雙鍵（4764）、奇鈦科（3430）四檔盤中更攻上漲停。

永光、中華化、雙鍵漲停；三福化（4755）、日勝化（1735）、國精化（4722）、長興（1717）、台特化（4772）、聚合（6509）均漲逾半根停板。

永光今年電子化學品事業持續看增，旗下應用於次世代太陽能電池的鈣鈦礦應用技術，近期也備受市場矚目。永光去年雖因關稅因素，使染料等化學品需求下滑，但電子化學品逆勢成長，去年更占營收比重更超過24%，且持續成長。

永光近日則表示，應用於第三代太陽能之UV光固化封裝膠產品，廣受全球頂尖研究機構採用，並已獲得國際頂尖期刊《Nature》刊載驗證。目前尚在實驗室生產，尚未建立量產產線。該公司已加入「台灣鈣鈦礦研發及產業聯盟」，並為創始會員。期待相關產品未來有機會邁向大量、商業化應用。

中華化斥資12億元打造的第五條電子級硫酸產線，預計今年第1至2季投產。公司表示，目前四條電子級硫酸產線稼動率在70%左右，第五條驗證中。如放量有望躋身晶圓代工龍頭重要供應商。

雙鍵轉型CCL樹脂供應商，相關需求緊俏，近去年第3季開始獲利回升，日前公布去年11月自結獲利數字，稅後純益2,900萬元，年增達1,923%，每股純益（EPS）0.34元。單月獲利賺贏去年第3季，使市場更加期待雙鍵今年第1季獲利表現。

奇鈦科主要產品涵蓋紫外線光吸收劑、光安定劑、抗氧化劑、光引發劑與阻燃劑。法人看好該公司旗下化學添加劑未來在3D列印、光固化塗料、生醫材料、半導體等領域的應用潛力。法人指出，市場傳該公司產品已打入半導體黃光製程用感光材料上游原料。