台積電先進製程、封裝供不應求 永光、中華化飆漲停

12.6萬的比特幣你搶著買，6萬多的比特幣你不敢買？你不要跟我說你在投資啦。你是在追風、你是在用情緒下單，你就是那種「漲了怕錯過、跌了怕歸零」的情緒追風仔。 我先把最殘酷的現實放在你面前：比特幣這種資產，本來就不是給「All in型人」玩的，它每隔一段時間就會來一刀，它不是偶爾跌，它是會讓你懷疑人生那種跌。 你看這波就好，12.6萬跌到6萬多，差不多就是腰斬，回撤大概五成上下，你如果這時候在恐慌賣出，你就是標準的「買在情緒最高點、賣在情緒最低點」，然後你去回頭看歷史更好笑，你以為腰斬很可怕嗎？比特幣歷史上出現過好幾次「從高點回來」的跌幅，大概是這個等級：我說的是大概區間，不是精確到小數點，但足夠讓你清醒。 有人遇過接近-80

2026-02-23 11:14