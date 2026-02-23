被動元件漲價潮不斷！村田擬漲MLCC價格 國巨、華新科齊飆漲停

被動元件漲價潮不斷，被動元件大廠村田製作所也傳出內部已展開討論，考慮調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格，從鉭電容、晶片電阻與磁珠陸續漲價後，市場用量最大的積層陶瓷電容（MLCC）也接棒調升報價，被動元件股在馬年開紅盤大漲表態，國巨*（2327）一開盤就跳空衝上漲停281.5元鎖死，排隊買單超過5,800張，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、華容（5328）、凱鈺（5468）、三集瑞-KY（6862）、光頡（3624）等也亮燈漲停。

被動元件大廠村田製作所內部已展開討論，考慮調高旗下最先進的積層陶瓷電容器（MLCC）價格，成為最新一家在AI資料中心硬體需求飆升中見到商機的零組件供應商；村田生產的高性能MLCC，是在AI伺服器中控制大功率負載的關鍵元件。

村田製作所社長中島規巨在接受彭博資訊訪問時表示，正在評估AI的「實際需求」，以決定價格調整的可行性；他透露，希望在3月底前做出是否漲價的決定，但他也強調，必須謹慎，因為「對更廣泛市場與產業的影響將很重大」。

被動元件漲價潮不斷，繼去年的鉭電容、今年的晶片電阻與磁珠陸續漲價後，市場用量最大的積層陶瓷電容（MLCC）接棒調升報價，近期中國大陸通路端已陸續上調MLCC現貨價，調幅上看兩成，業界評估國巨、華新科現貨價有望跟進調升，後續合約價也將漲價。

隨著鉭電容、晶片電阻、磁珠、MLCC等四大被動元件廠主力產品線全數漲價，法人看好將挹注相關廠商營運，國巨為台廠中的產業龍頭，掌握所有產品線，份額也最大，將優先受惠。

國巨今年1月營收130.3億元，月增5.5%、年增27.1%，創歷史新高；若以美元計算，單月營收月增4.9%、年增32.5%。法人看好，受惠全球AI伺服器與高階運算需求，客戶拉貨動能強勁，將是國巨今年營運的強大支撐。

馬年開紅盤，漲價題材推升被動元件股的漲勢，國巨以漲停281.5元開出後鎖死；華新科以131元開高後衝上漲停135.5元鎖死，排隊買單超過3,300張；禾伸堂、華容也亮燈漲停；信昌電（6173）、蜜望實（8043）漲幅逾9%；凱美（2375）、日電貿（3090）、立隆電（2472）等也大漲。