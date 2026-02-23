光通訊族群受美股帶動 新春紅盤齊上攻

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

台股過年封關期間，美股光通訊概念股續創歷史新高，帶動台股光通訊概念股新春紅盤齊體發力上攻，上詮（3363）、波若威（3163）、光聖（6442）等關鍵零組件廠商同步創下歷史新高，華星光（4979）也一度攻至漲停，挑戰封關前高點。上詮漲停價501元，上漲45元，漲幅9.86%；波若威漲停價647元，上漲58元，漲幅9.84%。

過年期間，美股光通訊大廠Lumentum在亮眼的財報表現下，股價大漲近2成，持續創下歷史新高，外資紛紛調高其目標價，看好光通訊今年在Google OCS架構的推動下，能夠持續實現高成長，同時在CPO加速推動的情況下，雷射元件的需求將會快速上升。而作為協力廠的光聖、華星光等台股供應鏈，自然跟著水漲船高；上詮及波若威則是受到CPO加速落地的預期所激勵，法人看好關鍵零組件FAU的需求將會大幅飆升，推動營收及獲利迎來爆發性成長。

