去年已漲50%還沒完！大陸玻纖布續調價 台玻、富喬攻漲停

由於成本上升和供應緊張，大陸玻纖布廠商計劃月度調漲10%至15%，若按此節奏推進，到2026年底價格可能較當前翻倍，而玻纖布在2025年累計漲幅其實已超過50%，新一輪漲價潮等於是在前期大幅上漲的基礎下再次加碼。台玻（1802）、富喬（1815）、德宏（5475）盤中都攻上漲停板，南亞（1303）大漲近6%，建榮（5340）上漲逾2%。

玻纖布出現類似記憶體的排擠效應，部分廠商將產能從傳統E-glass轉向需求更旺盛的低介電玻纖布，加劇一般電子級玻纖布的供應缺口。

卓創資訊數據顯示，2025年10月、12月及2026年1月、2月，一般的電子級玻纖布已四次漲價。漲價周期並由季度縮短至月度。

除了一般的電子級玻纖布調漲，有基板公司負責人表示，自2025年下半年起，高階玻纖布也一直缺貨，且價格持續上揚。法人指出，低介電和低膨脹係數的高端玻纖布在2026年仍存供給缺口，有望繼續提價。

玻纖布與樹脂、銅箔結合，製成銅箔基板（CCL），再由CCL加工為印刷電路板（PCB），成為各類電子設備中承載電路與晶片基礎結構。玻纖布占銅箔基板成本30%，供應緊張已帶動銅箔基板價格上漲，並傳導至PCB產業鏈。

台玻2025年全年營收達416.07億元、年減2.11%，但2026年1月營收達36.68億元，較去年同期的31.19億元增加17.5%，顯示AI需求拉動，開始反映在營收上。

台玻指出，目前電子級玻纖布供不應求，高階玻纖布產品更是缺貨，台玻的低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等電子級玻纖布已通過CCL客戶認證。目前台玻目標在2026年中旬前完成桃園、鹿港四廠房改建，以達成2026年高階產品市占率40%至45%，力拚成為全球第二大廠。

富喬部分，法人認為富喬先進製程產品（Low Dk、Low CTE等） 產能營收比重，將由2024年底的30%、2025年底的45％，到2026年將提升至60％。Low Loss等級（M6）產品在Eglass的應用可能受高階材料排擠，部分Eglass產品也有漲價可能。