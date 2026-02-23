快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

去年已漲50%還沒完！大陸玻纖布續調價 台玻、富喬攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

由於成本上升和供應緊張，大陸玻纖布廠商計劃月度調漲10%至15%，若按此節奏推進，到2026年底價格可能較當前翻倍，而玻纖布在2025年累計漲幅其實已超過50%，新一輪漲價潮等於是在前期大幅上漲的基礎下再次加碼。台玻（1802）、富喬（1815）、德宏（5475）盤中都攻上漲停板，南亞（1303）大漲近6%，建榮（5340）上漲逾2%。

玻纖布出現類似記憶體的排擠效應，部分廠商將產能從傳統E-glass轉向需求更旺盛的低介電玻纖布，加劇一般電子級玻纖布的供應缺口。

卓創資訊數據顯示，2025年10月、12月及2026年1月、2月，一般的電子級玻纖布已四次漲價。漲價周期並由季度縮短至月度。

除了一般的電子級玻纖布調漲，有基板公司負責人表示，自2025年下半年起，高階玻纖布也一直缺貨，且價格持續上揚。法人指出，低介電和低膨脹係數的高端玻纖布在2026年仍存供給缺口，有望繼續提價。

玻纖布與樹脂、銅箔結合，製成銅箔基板（CCL），再由CCL加工為印刷電路板（PCB），成為各類電子設備中承載電路與晶片基礎結構。玻纖布占銅箔基板成本30%，供應緊張已帶動銅箔基板價格上漲，並傳導至PCB產業鏈。

台玻2025年全年營收達416.07億元、年減2.11%，但2026年1月營收達36.68億元，較去年同期的31.19億元增加17.5%，顯示AI需求拉動，開始反映在營收上。

台玻指出，目前電子級玻纖布供不應求，高階玻纖布產品更是缺貨，台玻的低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等電子級玻纖布已通過CCL客戶認證。目前台玻目標在2026年中旬前完成桃園、鹿港四廠房改建，以達成2026年高階產品市占率40%至45%，力拚成為全球第二大廠。

富喬部分，法人認為富喬先進製程產品（Low Dk、Low CTE等） 產能營收比重，將由2024年底的30%、2025年底的45％，到2026年將提升至60％。Low Loss等級（M6）產品在Eglass的應用可能受高階材料排擠，部分Eglass產品也有漲價可能。

營收 漲價

延伸閱讀

大陸重點城市商業街商鋪租金 去年累跌0.81%

陸太陽能發電新增裝機量 年增14%

陸玻纖布業 再掀漲價潮

全民權證／富喬 兩檔有看頭

相關新聞

敢買12萬比特幣、6萬卻怕了？專家指「別當情緒追風仔」：7成房產、3成大盤

12.6萬的比特幣你搶著買，6萬多的比特幣你不敢買？你不要跟我說你在投資啦。你是在追風、你是在用情緒下單，你就是那種「漲了怕錯過、跌了怕歸零」的情緒追風仔。 我先把最殘酷的現實放在你面前：比特幣這種資產，本來就不是給「All in型人」玩的，它每隔一段時間就會來一刀，它不是偶爾跌，它是會讓你懷疑人生那種跌。 你看這波就好，12.6萬跌到6萬多，差不多就是腰斬，回撤大概五成上下，你如果這時候在恐慌賣出，你就是標準的「買在情緒最高點、賣在情緒最低點」，然後你去回頭看歷史更好笑，你以為腰斬很可怕嗎？比特幣歷史上出現過好幾次「從高點回來」的跌幅，大概是這個等級：我說的是大概區間，不是精確到小數點，但足夠讓你清醒。 有人遇過接近-80

台股開紅盤開高走高 盤中最高上漲606點至34,212點

台股23日開紅盤開高走高，盤中最高上漲606點至34,212點，衝上34,000點關卡，再刷新盤中歷史新高紀錄。櫃買指數...

台股馬年開紅盤 證交所董座林修銘揭露今年四大重點任務

證券交易所董事長林修銘今日在主持證券暨期貨業新春團拜中致詞指出，今年將全力推動四大重點計畫，並以「提升企業價值計畫（Po...

國際重要記憶體股封關期間牛氣沖天 法人看好這檔主要受惠

國際重要記憶體股在台股封關期間全面上漲，包括SK海力士、三星、美光、威騰電子、希捷、晟碟、鎧俠等漲幅3.7%至20.0%...

開紅盤！台積電再飆天價 盤中衝1,935元、市值衝上50兆元

台股23日馬年開紅盤，大盤指數以33,663.02點開出，上漲57.31點，盤中一度衝達34,212.38點，大漲606...

影／台股新春開紅盤 證交所董事長林修銘：台灣產業具韌性

台股今天開紅盤，證交所盤前舉行新春團拜，金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘、證券公會理事長陳俊宏等人一同向大家拜年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。