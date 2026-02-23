台股開紅盤開高走高 盤中最高上漲606點至34,212點
台股23日開紅盤開高走高，盤中最高上漲606點至34,212點，衝上34,000點關卡，再刷新盤中歷史新高紀錄。櫃買指數漲勢更凶猛，盤中最高上漲7.36點至305.07點，漲幅有2.4%。台積電盤中最高上漲20元至1,935元，同樣刷新盤中歷史新高。法人預期，台股開盤至少漲500點以上。
統計春節連假期間國際股市累計漲跌幅，美股方面，10日至20日費半指數上漲1.8%，台積電ADR上漲2.3%，日月光投控ADR上漲6.8%。NAND快閃記憶體大廠晟碟（SanDisk）大漲20.0%，美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）上漲14.7%。亞股方面，統計2月11日至20日，富台指上漲2.6%，韓國股市上漲8.4%，表現較佳。
