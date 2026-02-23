快訊

台股馬年開紅盤 證交所董座林修銘揭露今年四大重點任務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交所董事長林修銘今日主持證期業新春團拜，揭露今年四大重點任務。圖/本報資料照片
證交所董事長林修銘今日主持證期業新春團拜，揭露今年四大重點任務。圖/本報資料照片

證券交易所董事長林修銘今日在主持證券暨期貨業新春團拜中致詞指出，今年將全力推動四大重點計畫，並以「提升企業價值計畫（Power Up Plan 2.0）」為首，鼓勵企業對投資人說明中長期的營運策略與資本配置規劃，以具體的強化措施提升企業價值，為股東謀取中長期投資利益。

今日的團拜現場，金管會主委彭金隆、證期局長高晶萍以及櫃買中心、集保、投資人保護中心董事長，和證券期貨投信等公會理事長皆到場。

林修銘盤點台股在金蛇年封關前，多項重要指標再創歷史新高，加權股價指數突破3萬點大關，2月11日封關日更攀升33,605.71點的歷史高峰，整體資本市場市值突破117兆元，推動台灣躍升至全球市值排名第七；且日均成交值已來到9,496億元的歷史高位，期間不僅有10個交易日單日成交值突破兆元大關，1月29日單日成交值逾1.19兆元，更刷新台股歷史紀錄。顯示市場資金動能強勁，充分展現投資人對台灣經濟及企業前景的信心。

林修銘致詞時表示，過去一年，資本市場展現強勁韌性與成長動能。加權股價指數收在28,963.6點，資本市場總市值達101.8兆元，股票初次募股（IPO）申請家數達89家，為近十年新高，在商品創新上，也推出主動式ETF（指數型股票基金）及台日跨境ETF，均有豐碩成果。

林修銘也表示，證交所在業務推廣上，將以「提升企業價值」、「升級創新板制度」、「深化商品創新」及「鏈結國際發展」四大面向，攜手市場參與者共創新高峰，加速配合政策共同推動台灣邁向亞洲資產管理中心的願景，四大面向包括：

一、提升企業價值：將推動Power Up 2.0，透過修訂揭露指引，引導上市公司從投資人視角出發，鼓勵企業說明中長期的營運策略與資本配置規劃，以具體的強化措施提升企業價值。

證交所也將運用集團資源，深化上市公司與機構投資人之議合機制，強化I議合服務平台功能與多元曝光；針對流動性相對不足但基本面良好的企業，將持續與證券商合作，強化造市制度，協助具潛力的隱形冠軍由「被看見」邁向「被投資」。

二、升級創新板制度：證交所將以「亞洲創新籌資平台」為引擎，全力打造創新板成為亞洲獨角獸的孵育基地。「創新板3.0」改革措施已全面上路，今年證交所也將攜手創新生態圈夥伴，串聯大型企業、金控集團與國際創投資源，聚焦東南亞、美西矽谷與日本等重點市場，主動出擊爭取具「台灣元素」的優質海外企業來台上市，建構涵蓋前瞻產業的創新聚落，預計今年將有超過15至20家企業申請創新板掛牌。

三、深化商品創新：證交所將致力於豐富商品選擇，除了持續壯大主動式與多資產ETF外，更將輔導業者發行新型態ETF，並積極發展多樣化的指數編製服務，推廣台股指數的海外應用，滿足投資人多元的配置需求。

此外，今年證交所也將推動ETF申贖平台的自動化，並針對雙幣ETF交易制度，研議開放於初級市場作幣別交換的可行性。透過法規鬆綁與基礎建設的優化，致力於提供市場參與者彈性且有效率的交易環境，鞏固我國ETF市場於亞太地區的領先地位。

四、鏈結國際發展：今年，證交所將持續深化與日本、南韓、新加坡等主要交易所的交流合作，並協助金管會擴大「台灣周」的辦理規模與議題廣度，結合COMPUTEX等國際科技盛會，提升引資成效，加強與金融業者及國際金融中心的合作。另外，研議交易制度興革以接軌國際，提升我國資本市場的國際能見度與競爭力。

影／台股新春開紅盤 證交所董事長林修銘：台灣產業具韌性

證交所董座林修銘：四大面向推廣業務 推動台邁向亞洲資產管理中心

台股4萬點？證交所董事長「新的一年可以期待」…網嗨：真的不難

創新板3.0啟動 建生態系

敢買12萬比特幣、6萬卻怕了？專家指「別當情緒追風仔」：7成房產、3成大盤

12.6萬的比特幣你搶著買，6萬多的比特幣你不敢買？你不要跟我說你在投資啦。你是在追風、你是在用情緒下單，你就是那種「漲了怕錯過、跌了怕歸零」的情緒追風仔。 我先把最殘酷的現實放在你面前：比特幣這種資產，本來就不是給「All in型人」玩的，它每隔一段時間就會來一刀，它不是偶爾跌，它是會讓你懷疑人生那種跌。 你看這波就好，12.6萬跌到6萬多，差不多就是腰斬，回撤大概五成上下，你如果這時候在恐慌賣出，你就是標準的「買在情緒最高點、賣在情緒最低點」，然後你去回頭看歷史更好笑，你以為腰斬很可怕嗎？比特幣歷史上出現過好幾次「從高點回來」的跌幅，大概是這個等級：我說的是大概區間，不是精確到小數點，但足夠讓你清醒。 有人遇過接近-80

台股馬年開紅盤 證交所董座林修銘揭露今年四大重點任務

證券交易所董事長林修銘今日在主持證券暨期貨業新春團拜中致詞指出，今年將全力推動四大重點計畫，並以「提升企業價值計畫（Po...

國際重要記憶體股封關期間牛氣沖天 法人看好這檔主要受惠

國際重要記憶體股在台股封關期間全面上漲，包括SK海力士、三星、美光、威騰電子、希捷、晟碟、鎧俠等漲幅3.7%至20.0%...

開紅盤！台積電再飆天價 盤中衝1,935元、市值衝上50兆元

台股23日馬年開紅盤，大盤指數以33,663.02點開出，上漲57.31點，盤中一度衝達34,212.38點，大漲606...

影／台股新春開紅盤 證交所董事長林修銘：台灣產業具韌性

台股今天開紅盤，證交所盤前舉行新春團拜，金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘、證券公會理事長陳俊宏等人一同向大家拜年。

台股開紅盤 早盤大漲超過600點、站上34200點

儘管美國最高法院裁決川普關稅違憲，但由於市場普遍認為對市場影響有限，台股今天不但開出紅盤，開盤即大漲近400點，接近10...

