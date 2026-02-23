快訊

國際重要記憶體股封關期間牛氣沖天 法人看好這檔主要受惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

國際重要記憶體股在台股封關期間全面上漲，包括SK海力士、三星、美光、威騰電子、希捷、晟碟、鎧俠等漲幅3.7%至20.0%不等，市場持續唱旺2026年產業供不應求，法人點名南亞科（2408）為主要受惠者。

鎧俠預估2026年獲利財測目標介於4,537.6億日圓至5,137.6億日圓間，優於市場預期的3,207.5億日圓，看好全年NAND供需持續吃緊，主要驅動力量來自通用伺服器替換需求、AI推論需求、HDD供應短缺刺激高容量QLC SSD需求。

鎧俠表示，智慧手機及個人電腦受NAND成本上升影響，出貨可能下滑，預期2026年NAND位元出貨成長率維持10%至15%。

投顧法人解析，2026年記憶體無論DRAM或NAND都將持續供不應求，目前主要原廠的2026年產能均已售罄，考量淡季記憶體價格漲幅延續上修，評估下半年記憶體報價將因旺季效應進一步擠壓供需，推升報價仍有上漲空間。

