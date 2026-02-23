快訊

開學突傳禁訂便當！ 蘭女家長炸鍋怒批「自肥福利社」

簡立峰專欄／履歷「AI對決AI」時代 求職者如何突圍

川普一怒漲全球關稅！歐盟開第一槍強硬表態 傳印度延後赴美簽協議

開紅盤！台積電再飆天價 盤中衝1,935元、市值衝上50兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電市值達50.17兆元，寫下歷史新高。中央社
台積電市值達50.17兆元，寫下歷史新高。中央社

台股23日馬年開紅盤，大盤指數以33,663.02點開出，上漲57.31點，盤中一度衝達34,212.38點，大漲606.67點，權王台積電（2330）早盤以1,900元，下跌15元，股價開低後翻紅，一度拉升至1,935元，上漲20元，市值衝上50兆元，達50.17兆元，寫下歷史新高。

台股農曆春節封關期間，美股四大指數中，僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊工業指數、標普500指數、那指分別下跌1.12%、0.47%、0.93%，台積電ADR則是上漲2.38%。

台股23日馬年開紅盤，大盤指數開高走高，衝上34,000點，持續刷新歷史新高，台積電早盤則是先開低再翻紅， 盤中一度衝達1,935元，股價及市值都創新高；權王台積電蛇年封高創高，統計蛇年上漲780元，漲幅68.72%，市值激增20.22兆元，馬年開紅盤持續往上飆高，朝2,000元關卡挺進。

台積電在先前法說會時已釋出第1季財測，預估美元營收346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率63%至65%、營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

台積電董事長魏哲家先前也在法說會預告，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年又將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。台積電2025年美元營收創新高，2026年持續成長，可望再創新高。

台積電1月營收首度突破4,000億元大關，單月營收4,012.55億元，創歷史新高。

台積電

延伸閱讀

春節封關台積電ADR勁揚 法人：台股開市挑戰34000點

群聯CEO潘健成賣股？ 本人出面喊沒這回事

魏哲家高市早苗會面後 台積電董事會9日首度移師日本

魏哲家憂供電 經長：今年興達台中電廠將增520萬瓩

相關新聞

房貸通膨貶值慢慢繳？陳重銘自曝「提早還清」：再跟銀行借出來讓房變提款機

每個月開始繳7.8萬的房貸，為期30年！唉，我幹嘛跑去買房啊，給自己揹一個2000萬房貸，30年下來還要多支出808萬的利息！ 往好的地方想，反正我有中信金，春節前也才剛買700張的彰銀，每年領的股利拿來繳房貸還有剩(疑，房子幹嘛不買大一點的，繳不起頭期款嗎？！) 台北居真的大不易，小小的22坪要價3630萬，我還是先繳了1630萬頭期款。如果是以前高職教師的我，就算是雙薪家庭，光頭期款就要存10幾年，再加上30年房貸，這輩子就過去了。 有人說，房貸就慢慢繳，因為貨幣會貶值，20年後的7.8萬，跟現在的7.8萬差很多喔！所以現在手上的錢，要放著投資讓它隨著時間增值，然後繳的房貸會隨著時間貶值，這樣最划算！ 理論上是這樣沒錯，實際上我不會這樣做，因為2000萬房貸不多啊，幹嘛耗30年！我要的是大錢。如果趕快把房貸繳清，我這間「好窄」或許可以辦個2500萬理財型房貸出來，我就耐心等股市重挫，到時候進場抄底大盤正2即可，就又賺到下一間房子的頭期款了！

開紅盤！台積電再飆天價 盤中衝1,935元、市值衝上50兆元

台股23日馬年開紅盤，大盤指數以33,663.02點開出，上漲57.31點，盤中一度衝達34,212.38點，大漲606...

搶年後紅包行情 台積電、南亞科、台光電等16檔有望啟動補漲

儘管貿易戰紛紛擾擾一波未平一波又起，吹皺一池春水，為台股的上攻行情增添一些變數，但法人仍然對於台股金馬年開紅盤行情日表現...

影／台股新春開紅盤 證交所董事長林修銘：台灣產業具韌性

台股今天開紅盤，證交所盤前舉行新春團拜，金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘、證券公會理事長陳俊宏等人一同向大家拜年。

台股開紅盤 早盤大漲超過600點、站上34200點

儘管美國最高法院裁決川普關稅違憲，但由於市場普遍認為對市場影響有限，台股今天不但開出紅盤，開盤即大漲近400點，接近10...

馬年首個交易日台股開紅盤 統一證券邀財神跳加官

春節連假結束，今天是馬年第一個交易日，統一證券舉行新春團拜，統一證券董事長林寬成帶領主管與員工互道新年快樂，並請來財神爺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。