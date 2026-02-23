開紅盤！台積電再飆天價 盤中衝1,935元、市值衝上50兆元

台股23日馬年開紅盤，大盤指數以33,663.02點開出，上漲57.31點，盤中一度衝達34,212.38點，大漲606.67點，權王台積電（2330）早盤以1,900元，下跌15元，股價開低後翻紅，一度拉升至1,935元，上漲20元，市值衝上50兆元，達50.17兆元，寫下歷史新高。

台股農曆春節封關期間，美股四大指數中，僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊工業指數、標普500指數、那指分別下跌1.12%、0.47%、0.93%，台積電ADR則是上漲2.38%。

台股23日馬年開紅盤，大盤指數開高走高，衝上34,000點，持續刷新歷史新高，台積電早盤則是先開低再翻紅， 盤中一度衝達1,935元，股價及市值都創新高；權王台積電蛇年封高創高，統計蛇年上漲780元，漲幅68.72%，市值激增20.22兆元，馬年開紅盤持續往上飆高，朝2,000元關卡挺進。

台積電在先前法說會時已釋出第1季財測，預估美元營收346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率63%至65%、營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

台積電董事長魏哲家先前也在法說會預告，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年又將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。台積電2025年美元營收創新高，2026年持續成長，可望再創新高。

台積電1月營收首度突破4,000億元大關，單月營收4,012.55億元，創歷史新高。