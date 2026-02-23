開工紅盤資金按讚 AI 主線 載板三雄亮燈漲停、記憶體股接棒噴出

農曆年後開工第一天，台股紅盤由ABF載板族群強勢領軍，載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）同步亮燈漲停，欣興衝上405.5元、南電457.5元、景碩292元，買盤追價力道強到幾乎不給回頭路，帶動電子股人氣快速升溫。

市場解讀，資金開工回補的第一選擇仍是AI供應鏈。隨著AI伺服器、高效能運算與先進封裝需求延續擴張，高階ABF載板用量與規格升級趨勢持續，搭配高階產能仍偏緊的預期，讓市場更願意先卡位需求成長的族群，載板三雄因此一開盤就成為資金最一致的攻擊箭頭。

記憶體族群同樣火熱，盤面呈現明顯擴散效應。控制晶片與企業級SSD題材帶動下，群聯（8299）大漲至2,000元、漲幅7.82%；DRAM族群的南亞科（2408）上漲至293.5元、漲幅5.58%；華邦電（2344）亮燈漲停116元；模組族群也跟上輪動，威剛（3260）來到310元、漲5.44%。在載板與記憶體兩大族群同日點火下，開工紅盤的資金態度鮮明：先把AI硬體主線買回來，再把價格循環題材一併推上檯面，短線焦點也將續盯AI鏈能否延續量能與輪動熱度。