林修銘：美國關稅添變數 對今年台股仍有高期待

台股今天金馬年新春開紅盤，台灣證券交易所董事長林修銘表示，雖然美國關稅添變數，為台股帶來挑戰，但台灣的關稅談判結果，大約75%市值的公司取得優於競爭者的條件，他看好台灣企業韌性，對於今年股市表現仍有高期待。

證交所今天舉行「中華民國證券暨期貨業丙午年新春團拜」，林修銘細數，2025年台股加權股價指數收在28963.6點，資本市場總市值達新台幣101.8兆元，突破百兆元大關；IPO申請家數89家，為近10年新高；在商品創新上，也推出主動式ETF及台日跨境ETF等，成果豐碩。

林修銘表示，2026年一開春，台股動能更是強大，加權股價指數一舉突破3萬點大關，2月11日蛇年封關日攀升至33605.71點歷史高峰，整體資本市場市值突破117兆元，推動台灣躍升為全球市值第7大股市。金蛇年封關前，台股（含上市櫃公司）日均成交值來到9496億元歷史高位，期間不僅有10個交易日單日成交值突破兆元大關，1月29日單日成交值逾1.19兆元，刷新台股歷史紀錄。

金管會主委彭金隆今天出席新春團拜，他表示，2026年將鎖定亞洲資產管理中心、金融商品多元化、永續資訊揭露與防詐，以及金融大回饋等4大面向，持續精進及提升台灣資本市場規模。

金馬年開春，美國最高法院20日裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，隨後川普依據貿易法第122條款，對全球各國徵收10%進口關稅，之後又發文宣布將上調至15%，為市場再添變數。

對此，林修銘今天表示，雖然關稅帶來新的變數和挑戰，但台灣的關稅談判結果，大約75%市值的公司，取得優於競爭者的條件，加上台灣的半導體、ICT（資通訊）產業，在這波AI浪潮中扮演重要角色，並與美國形成緊密的合作夥伴關係，持續看好台灣企業韌性，對於今年股市表現仍有高期待。

不過林修銘也提醒，投資人需留意國際政經發展，包括美國利率政策與關稅走向。