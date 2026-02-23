台股開紅盤 早盤大漲超過600點，站上34200點

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
春節連假結束，今天是馬年第一個交易日，統一證券舉行新春團拜，請來財神爺跳加官祈求新年開市大吉。記者許正宏／攝影
儘管美國最高法院裁決川普關稅違憲，但由於市場普遍認為對市場影響有限，台股今天不但開出紅盤，開盤即大漲近400點，接近10時上漲近600點，大盤指數最高已經衝破34200點，再創史上新高，盤中最高來到34212.38點，目前大盤指數仍在34200點附近。

法人依技術線型解讀，台股紅包資金行情強力發威，促使大盤於蛇年最後交易日，再創歷史新高33707點而銳不可擋，不過也因為指數漲幅相當大，馬年一開始在技術指標紛紛處於高檔，正乖離太大情況下，預期震盪將會更加劇。

法人也特別提醒，台股自1月29日爆出9596億元天量，已經過9 個交易日未能再突破，後續追價意願仍須待觀察。從看盤指標而言，台積電權重高達45%，走勢可參考ADR（美國存託憑證） 動向，同時法人也建議，近期市場首先焦點是2月25日的輝達法說與3月2日的MWC（行動通訊世界大會）展，穩健操作者可逢低布局高殖利率相關個股。

台新投顧認為，台灣春節休假期間，美股費城半導體指數與台積電ADR均呈現漲勢，今日台股新春開盤亦由AI 供應鏈領軍，帶動記憶體、光通訊及半導體設備等核心產業走強。

對於台股農曆年後的漲幅，群益投顧分析，近十年台股農曆年開紅盤後5日、10日、15日、20日平均漲幅為2％、2.56％、3.14％、2.58％，中信投顧也表示，台股2027年獲利年增約24％，若以評價一倍標準差約18.8倍推算，台股長線將有機會上看38,000點。

台股 台積電

