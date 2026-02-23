股市高檔震盪 貨幣市場基金成資金避風港

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股加權指數年初飆上3萬點後，進入高檔波動格局，素有資金避風港之稱的貨幣市場基金，再次成為舞台要角。統一投信23日宣布將推出「統一全方位貨幣市場基金」，發行價每單位淨值10元，24日到26募集繳款。統一投信表示，貨幣市場基金具備「3高2低」特點，即安全性、流動性、便利性相對較高，波動率、進入門檻相對較低，有助於在波動加劇的市場中，提升投資組合的防禦韌性。

根據投信投顧公會統計的數據，可發現貨幣市場基金的規模增減，與市場波動有一定連動性。回顧去年4月間川普「解放日」令台股重挫，4月底國內貨幣市場基金總規模就上升重回兆元，至去年底總規模更攀高至1.2兆元，年增幅超過40%。

而去年底規模排名前三大的國內貨幣市場基金，年增幅均突破雙位數；其，統一強棒貨幣市場基金規模1,377億元位居第一，光是去年規模就增加超過840億元，年增幅逼近157%。

統一投信指出，即將推出的「統一全方位貨幣市場基金」，其特色包括，首先，投資策略首重風險控管，投資標的將以高品質、低波動的短期金融工具為主，如銀行存款、短期票券等；第二，收益來源將以利息為主，存續期間相對較短，可望降低受利率波動的影響程度，有助平穩基金的收益安定性；第三，基金的流動性相對較高，營業日內今天買回、資金明天就能入帳，有利於資金彈性管理；第四，交易相對便利，網路就可下單；第五，募集申購門檻每張只要1萬元，小資族群也能參與。

尤其近來貨幣市場基金逐漸成為民眾存放家庭緊急備用金的新選擇，而家庭緊急備用金的管理原則正是首重「低風險」和「急用時方便動用」。統一全方位貨幣市場基金的風險報酬等級為RR1，波動度相對較低，適合所有類型的投資人；且比起賣出台股股票須2天後（T+2）資金才能入帳，國內貨幣市場基金贖回次日（T+1）資金就能到帳。

以過年前領到的年終獎金為例，考量過完年後需繳納小孩的學費，這段空窗期就能先將資金投入貨幣市場基金中，有機會享受基金淨值成長的空間，且目前一般民眾投資境內基金所獲得的資本利得為免稅。建議投資人可把握2／24~2／26募集繳款期間，透過統一投信官網申購統一全方位貨幣市場基金，還可享零手續費優惠。

