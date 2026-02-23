國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊 法人點名優先關注這五檔

每個月開始繳7.8萬的房貸，為期30年！唉，我幹嘛跑去買房啊，給自己揹一個2000萬房貸，30年下來還要多支出808萬的利息！ 往好的地方想，反正我有中信金，春節前也才剛買700張的彰銀，每年領的股利拿來繳房貸還有剩(疑，房子幹嘛不買大一點的，繳不起頭期款嗎？！) 台北居真的大不易，小小的22坪要價3630萬，我還是先繳了1630萬頭期款。如果是以前高職教師的我，就算是雙薪家庭，光頭期款就要存10幾年，再加上30年房貸，這輩子就過去了。 有人說，房貸就慢慢繳，因為貨幣會貶值，20年後的7.8萬，跟現在的7.8萬差很多喔！所以現在手上的錢，要放著投資讓它隨著時間增值，然後繳的房貸會隨著時間貶值，這樣最划算！ 理論上是這樣沒錯，實際上我不會這樣做，因為2000萬房貸不多啊，幹嘛耗30年！我要的是大錢。如果趕快把房貸繳清，我這間「好窄」或許可以辦個2500萬理財型房貸出來，我就耐心等股市重挫，到時候進場抄底大盤正2即可，就又賺到下一間房子的頭期款了！

2026-02-23 09:25