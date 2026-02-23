快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊 法人點名優先關注這五檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊。聯合報系資料照
國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊。聯合報系資料照

台股封關期間，Meiko、TTM、Ibiden、味之素、Nittobo、古河電工等國際重要印刷電路板（PCB）個股漲幅8.5%至27.7%間，表現相對整齊，法人點名優先關注台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、欣興（3037）、華通（2313）等相關指標股。

Meiko先前將2025年稅後純益預估值由180億日圓上修至200億日圓，並釋出2025年第4季衛星通訊訂單達11億日圓，季增率達64.2%，帶動全年通訊產品營收上調18%。

法人表示，Meiko衛星通訊主要生產地面接收站板材，業績成長動能來自東南亞產能開出、市占率提升及衛星通訊需求上調，建議留意華通、燿華（2367）等相關地面接收站個股。

味之素為ABF上游膜材廠商，市占率達95%，日前公布2025年第3季ABF業務營利率達57%創新高，加上群馬新廠10月投產，確認2030年ABF材料供應符合市場需求。

法人認為，ABF受惠AI伺服器拉動、晶片規格提升、16層以上設計需求可望翻倍成長，味之素、Ibiden等相關供應鏈同步擴充產能，以支應訂單強勁需求，台股中首選欣興。

AI高速傳輸相關的Nittobo、古河電工在台股封關期間漲幅各為12.8%、8.5%，法人持續聚焦AI伺服器在Scale up及Scale out衍生相關商機，包括台光電、台燿及金像電等個股。

延伸閱讀

春節封關台積電ADR勁揚 法人：台股開市挑戰34000點

台積ADR封關期間漲逾2%…台股金馬年開紅盤 蓄勢衝關34K

主權衛星商機崛起 華通搭上熱潮成大贏家

一周盤前股市解析／低軌衛星、PCB 可留意

相關新聞

房貸通膨貶值慢慢繳？陳重銘自曝「提早還清」：再跟銀行借出來讓房變提款機

每個月開始繳7.8萬的房貸，為期30年！唉，我幹嘛跑去買房啊，給自己揹一個2000萬房貸，30年下來還要多支出808萬的利息！ 往好的地方想，反正我有中信金，春節前也才剛買700張的彰銀，每年領的股利拿來繳房貸還有剩(疑，房子幹嘛不買大一點的，繳不起頭期款嗎？！) 台北居真的大不易，小小的22坪要價3630萬，我還是先繳了1630萬頭期款。如果是以前高職教師的我，就算是雙薪家庭，光頭期款就要存10幾年，再加上30年房貸，這輩子就過去了。 有人說，房貸就慢慢繳，因為貨幣會貶值，20年後的7.8萬，跟現在的7.8萬差很多喔！所以現在手上的錢，要放著投資讓它隨著時間增值，然後繳的房貸會隨著時間貶值，這樣最划算！ 理論上是這樣沒錯，實際上我不會這樣做，因為2000萬房貸不多啊，幹嘛耗30年！我要的是大錢。如果趕快把房貸繳清，我這間「好窄」或許可以辦個2500萬理財型房貸出來，我就耐心等股市重挫，到時候進場抄底大盤正2即可，就又賺到下一間房子的頭期款了！

搶年後紅包行情 台積電、南亞科、台光電等16檔有望啟動補漲

儘管貿易戰紛紛擾擾一波未平一波又起，吹皺一池春水，為台股的上攻行情增添一些變數，但法人仍然對於台股金馬年開紅盤行情日表現...

台股開紅盤 早盤大漲超過600點，站上34200點

儘管美國最高法院裁決川普關稅違憲，但由於市場普遍認為對市場影響有限，台股今天不但開出紅盤，開盤即大漲近400點，接近10...

國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊 法人點名優先關注這五檔

台股封關期間，Meiko、TTM、Ibiden、味之素、Nittobo、古河電工等國際重要印刷電路板（PCB）個股漲幅8...

馬年開紅盤！台達電一馬當先、台積電開低回穩 大盤創高直逼34,000關

台股在春節封關期間，美股四大指數中，僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊指數、標普500指數、那指分別下跌1.12%、0...

15 檔「悍馬獵殺股」外資點金！按讚日月光、聯發科獲利行情俏

人工智慧（AI）題材將延燒至火馬年，相關供應鏈百花齊放。法人看好，本月以來獲外資青睞按讚，且基本面獲利穩健、今年來法人搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。