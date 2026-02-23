國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊 法人點名優先關注這五檔
台股封關期間，Meiko、TTM、Ibiden、味之素、Nittobo、古河電工等國際重要印刷電路板（PCB）個股漲幅8.5%至27.7%間，表現相對整齊，法人點名優先關注台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、欣興（3037）、華通（2313）等相關指標股。
Meiko先前將2025年稅後純益預估值由180億日圓上修至200億日圓，並釋出2025年第4季衛星通訊訂單達11億日圓，季增率達64.2%，帶動全年通訊產品營收上調18%。
法人表示，Meiko衛星通訊主要生產地面接收站板材，業績成長動能來自東南亞產能開出、市占率提升及衛星通訊需求上調，建議留意華通、燿華（2367）等相關地面接收站個股。
味之素為ABF上游膜材廠商，市占率達95%，日前公布2025年第3季ABF業務營利率達57%創新高，加上群馬新廠10月投產，確認2030年ABF材料供應符合市場需求。
法人認為，ABF受惠AI伺服器拉動、晶片規格提升、16層以上設計需求可望翻倍成長，味之素、Ibiden等相關供應鏈同步擴充產能，以支應訂單強勁需求，台股中首選欣興。
AI高速傳輸相關的Nittobo、古河電工在台股封關期間漲幅各為12.8%、8.5%，法人持續聚焦AI伺服器在Scale up及Scale out衍生相關商機，包括台光電、台燿及金像電等個股。
