快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

以星航運收購價碼溢價58% 長榮、陽明及萬海開紅盤人氣旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

航運新年新氣象，全球第五大的貨櫃運巨擘赫伯羅特（Hapag-Lloyd）宣布以42億美元（約台幣1323億）收購以星航運(ZIM)航運收購價碼溢價58%；再加上美國全新關稅政策可能再度改變貨櫃輪生態，長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）投資價值被全新檢視，潛在的投資價值浮現，漲幅都達2.5%以上。

國內的貨櫃輪業者分析，以色列航運公司以星獲德國貨櫃航運巨擘赫伯羅特（Hapag-Lloyd）宣布以每股35美元現金收購ZIM，總價格為42億美元，折算約新台幣1,323億元，以ZIM於13日紐約收盤價計算，溢價差達到58%，這起全球航運業近10年最大的併購案，國內的長榮、陽明及萬海的潛在投資價值浮現。

根據法人估算，以長榮、陽明及萬海在農曆年封關的的股價計算，長榮海運股價為186元，總市值為4,026億元，陽明的股價回檔到53.3元，市值為1,861億元；萬海航運股價75元，總市值為2,104.5億元，由於這次ZIM收購溢價差相當高，除了高股息吸引力外，不排除出現比價行情。

長榮海運是全球第七大貨櫃輪公司，而且近年來船隊優化策略成為獲利遙遙領先同業的重要關鍵，營運船隊超過230艘，總運能逾190萬TEU，航線擴及全球101個國家。2025年長榮海運全年累計合併營收為3,790.44億元；2025年前三季的獲利合併稅後純益600.62億元，每股盈餘27.74元，新年度有望繼續成為高配息個股。

法人進一步分析，根據CRIF中華徵信所最新公布的「2025年版台灣大型集團企業研究」調查結果顯示，台灣最賺錢集團台積電（2330）一年就賺1.4兆元，長榮集團以2,259億元榮登台灣傳產獲利王，更穩坐全台灣最賺錢集團后座；長榮海運近五年的最大轉變，已從高度循環、資本風險極高的傳統航商，轉型為具備成本優勢、長榮海運都能維持穩健獲利，高獲利對股東有效回饋。

至於陽明海運目前為全球第九大海運公司， 2025年累計前三季稅後純益148.1億元，年減71%，EPS4.24元，去年第4季的營收也表現不錯，全年獲利有望輕鬆衝上EPS5元；今年度陽明新船開始加營運火力全力，委由韓國HD現代重工業建造5艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，於2月4日先交2艘， 交船後將使用LNG作為主要燃料，相較傳統重油，立即減少約20％溫室氣體排放，陽明的船隊競爭力持續攀升。

萬海航運今年將擠進全球第十大海運公司，2025年的營收、獲利表現則讓市場相當驚艷，2025年前三季獲利已經超過陽明，稅後純益214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。在船隊布局方面，萬海未來仍有 35 艘新船待陸續交付，隨著高效能新船陸續到位，將大幅強化公司在全球航線的覆蓋率與艙位調度彈性，在變動的全球貿易環境中，提供更優質、全方位且海運物流服務。

PS4 長榮海運 陽明海運

延伸閱讀

00940回不去10元？自救會掀討論「台灣價值沒台灣之光」：成敗皆長榮

陽明元月營收年減21%

木棒聯賽／張乙安敲3安包含場內滿貫砲 穀保大勝陽明

長榮營收／1月318億元 月增3.8%、年減24.5%

相關新聞

房貸通膨貶值慢慢繳？陳重銘自曝「提早還清」：再跟銀行借出來讓房變提款機

每個月開始繳7.8萬的房貸，為期30年！唉，我幹嘛跑去買房啊，給自己揹一個2000萬房貸，30年下來還要多支出808萬的利息！ 往好的地方想，反正我有中信金，春節前也才剛買700張的彰銀，每年領的股利拿來繳房貸還有剩(疑，房子幹嘛不買大一點的，繳不起頭期款嗎？！) 台北居真的大不易，小小的22坪要價3630萬，我還是先繳了1630萬頭期款。如果是以前高職教師的我，就算是雙薪家庭，光頭期款就要存10幾年，再加上30年房貸，這輩子就過去了。 有人說，房貸就慢慢繳，因為貨幣會貶值，20年後的7.8萬，跟現在的7.8萬差很多喔！所以現在手上的錢，要放著投資讓它隨著時間增值，然後繳的房貸會隨著時間貶值，這樣最划算！ 理論上是這樣沒錯，實際上我不會這樣做，因為2000萬房貸不多啊，幹嘛耗30年！我要的是大錢。如果趕快把房貸繳清，我這間「好窄」或許可以辦個2500萬理財型房貸出來，我就耐心等股市重挫，到時候進場抄底大盤正2即可，就又賺到下一間房子的頭期款了！

搶年後紅包行情 台積電、南亞科、台光電等16檔有望啟動補漲

儘管貿易戰紛紛擾擾一波未平一波又起，吹皺一池春水，為台股的上攻行情增添一些變數，但法人仍然對於台股金馬年開紅盤行情日表現...

台股開紅盤 早盤大漲超過600點，站上34200點

儘管美國最高法院裁決川普關稅違憲，但由於市場普遍認為對市場影響有限，台股今天不但開出紅盤，開盤即大漲近400點，接近10...

國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊 法人點名優先關注這五檔

台股封關期間，Meiko、TTM、Ibiden、味之素、Nittobo、古河電工等國際重要印刷電路板（PCB）個股漲幅8...

馬年開紅盤！台達電一馬當先、台積電開低回穩 大盤創高直逼34,000關

台股在春節封關期間，美股四大指數中，僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊指數、標普500指數、那指分別下跌1.12%、0...

15 檔「悍馬獵殺股」外資點金！按讚日月光、聯發科獲利行情俏

人工智慧（AI）題材將延燒至火馬年，相關供應鏈百花齊放。法人看好，本月以來獲外資青睞按讚，且基本面獲利穩健、今年來法人搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。