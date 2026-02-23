以星航運收購價碼溢價58% 長榮、陽明及萬海開紅盤人氣旺

航運新年新氣象，全球第五大的貨櫃運巨擘赫伯羅特（Hapag-Lloyd）宣布以42億美元（約台幣1323億）收購以星航運(ZIM)航運收購價碼溢價58%；再加上美國全新關稅政策可能再度改變貨櫃輪生態，長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）投資價值被全新檢視，潛在的投資價值浮現，漲幅都達2.5%以上。

國內的貨櫃輪業者分析，以色列航運公司以星獲德國貨櫃航運巨擘赫伯羅特（Hapag-Lloyd）宣布以每股35美元現金收購ZIM，總價格為42億美元，折算約新台幣1,323億元，以ZIM於13日紐約收盤價計算，溢價差達到58%，這起全球航運業近10年最大的併購案，國內的長榮、陽明及萬海的潛在投資價值浮現。

根據法人估算，以長榮、陽明及萬海在農曆年封關的的股價計算，長榮海運股價為186元，總市值為4,026億元，陽明的股價回檔到53.3元，市值為1,861億元；萬海航運股價75元，總市值為2,104.5億元，由於這次ZIM收購溢價差相當高，除了高股息吸引力外，不排除出現比價行情。

長榮海運是全球第七大貨櫃輪公司，而且近年來船隊優化策略成為獲利遙遙領先同業的重要關鍵，營運船隊超過230艘，總運能逾190萬TEU，航線擴及全球101個國家。2025年長榮海運全年累計合併營收為3,790.44億元；2025年前三季的獲利合併稅後純益600.62億元，每股盈餘27.74元，新年度有望繼續成為高配息個股。

法人進一步分析，根據CRIF中華徵信所最新公布的「2025年版台灣大型集團企業研究」調查結果顯示，台灣最賺錢集團台積電（2330）一年就賺1.4兆元，長榮集團以2,259億元榮登台灣傳產獲利王，更穩坐全台灣最賺錢集團后座；長榮海運近五年的最大轉變，已從高度循環、資本風險極高的傳統航商，轉型為具備成本優勢、長榮海運都能維持穩健獲利，高獲利對股東有效回饋。

至於陽明海運目前為全球第九大海運公司， 2025年累計前三季稅後純益148.1億元，年減71%，EPS4.24元，去年第4季的營收也表現不錯，全年獲利有望輕鬆衝上EPS5元；今年度陽明新船開始加營運火力全力，委由韓國HD現代重工業建造5艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，於2月4日先交2艘， 交船後將使用LNG作為主要燃料，相較傳統重油，立即減少約20％溫室氣體排放，陽明的船隊競爭力持續攀升。

萬海航運今年將擠進全球第十大海運公司，2025年的營收、獲利表現則讓市場相當驚艷，2025年前三季獲利已經超過陽明，稅後純益214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。在船隊布局方面，萬海未來仍有 35 艘新船待陸續交付，隨著高效能新船陸續到位，將大幅強化公司在全球航線的覆蓋率與艙位調度彈性，在變動的全球貿易環境中，提供更優質、全方位且海運物流服務。