快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

馬年開紅盤！台達電一馬當先、台積電開低回穩 大盤創高直逼34,000關

經濟日報／ 經濟日報 記者李慧蘭／台北即時報導
台股馬年開紅盤。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股馬年開紅盤。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

台股在春節封關期間，美股四大指數中，僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊指數、標普500指數、那指分別下跌1.12%、0.47%、0.93%，但台積電（2330）ADR仍上漲2.38%。台股23日馬年開紅盤開高57.31點、報33,663.02點，隨後在台積電開低翻紅回穩，加上台達電（2308）、台光電（2383）、南亞科（2408）、欣興（3037）等電子權值要角聯袂揚升拉抬，漲點快速放大至逾350點、大盤直逼34,000點大關。

五大權值股表現上，台積電開低15元、報1,900元；台達電開高60元、報1,320元；鴻海（2317）開高2.5元、報229.5元；聯發科（2454）開高25元、報1,880元；日月光投控（3711）開高21.5元、報376元。

族群方面，記憶體由華邦電（2344）、旺宏（2337）雙漲逾7%領軍上攻；矽光子有上詮（3363）快攻漲停，穩懋（3105）、波若威（3163）、汎銓（6830）等聯袂強漲；。

回顧台股蛇年封關日表現，在台積電盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71點歷史新高，成交量放大至6,740.77億元。總結金蛇年，台股全年大漲10,080.3點、漲幅42.84%；台積電則強彈780元、漲幅達68.72%，雙雙寫下史上最狂封關紀錄。

籌碼面上，三大法人2月11日合計買超578.26億元，包括外資買超523.6億元、投信買超40.93億元、自營商買超（合計）13.73億元。累計蛇年，三大法人合計賣超6,454.2億元，其中僅投信買超292.8億元，外資則連續兩年大幅賣超、再砍5,158.6億元，自營商亦同步減碼1,588.4億元。

資深證券分析師指出，統計近10年數據，農曆年後開紅盤勝率達7成，後10日更高達9成。看好馬年多頭，建議首選台積電等權值股與AI供應鏈，另，金融股受惠降息趨勢、IC設計（MCU與電源管理）及DRAM族群亦具創高潛力，投資人可分批布局。

此外，台股年後五大重磅盛事陸續登場，包括2月25日輝達財報、3月2日至5日MWC展、3月中旬美銀亞洲科技論壇、3月16日至19日輝達GTC大會、3月23日至26日2026太空衛星年度大展。法人看好，五大利多題材連發，將激勵資金湧入相關供應鏈，添增元宵行情多頭氛圍。

台積電 台股

延伸閱讀

春節封關台積電ADR勁揚 法人：台股開市挑戰34000點

郭哲榮預言開盤3大結論！點名記憶體會噴…台股今年有望4萬點

台積ADR封關期間漲逾2%…台股金馬年開紅盤 蓄勢衝關34K

五特攻隊躍領漲先鋒 將是大盤上衝34,000點焦點

相關新聞

房貸通膨貶值慢慢繳？陳重銘自曝「提早還清」：再跟銀行借出來讓房變提款機

每個月開始繳7.8萬的房貸，為期30年！唉，我幹嘛跑去買房啊，給自己揹一個2000萬房貸，30年下來還要多支出808萬的利息！ 往好的地方想，反正我有中信金，春節前也才剛買700張的彰銀，每年領的股利拿來繳房貸還有剩(疑，房子幹嘛不買大一點的，繳不起頭期款嗎？！) 台北居真的大不易，小小的22坪要價3630萬，我還是先繳了1630萬頭期款。如果是以前高職教師的我，就算是雙薪家庭，光頭期款就要存10幾年，再加上30年房貸，這輩子就過去了。 有人說，房貸就慢慢繳，因為貨幣會貶值，20年後的7.8萬，跟現在的7.8萬差很多喔！所以現在手上的錢，要放著投資讓它隨著時間增值，然後繳的房貸會隨著時間貶值，這樣最划算！ 理論上是這樣沒錯，實際上我不會這樣做，因為2000萬房貸不多啊，幹嘛耗30年！我要的是大錢。如果趕快把房貸繳清，我這間「好窄」或許可以辦個2500萬理財型房貸出來，我就耐心等股市重挫，到時候進場抄底大盤正2即可，就又賺到下一間房子的頭期款了！

搶年後紅包行情 台積電、南亞科、台光電等16檔有望啟動補漲

儘管貿易戰紛紛擾擾一波未平一波又起，吹皺一池春水，為台股的上攻行情增添一些變數，但法人仍然對於台股金馬年開紅盤行情日表現...

台股開紅盤 早盤大漲超過600點，站上34200點

儘管美國最高法院裁決川普關稅違憲，但由於市場普遍認為對市場影響有限，台股今天不但開出紅盤，開盤即大漲近400點，接近10...

國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊 法人點名優先關注這五檔

台股封關期間，Meiko、TTM、Ibiden、味之素、Nittobo、古河電工等國際重要印刷電路板（PCB）個股漲幅8...

馬年開紅盤！台達電一馬當先、台積電開低回穩 大盤創高直逼34,000關

台股在春節封關期間，美股四大指數中，僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊指數、標普500指數、那指分別下跌1.12%、0...

15 檔「悍馬獵殺股」外資點金！按讚日月光、聯發科獲利行情俏

人工智慧（AI）題材將延燒至火馬年，相關供應鏈百花齊放。法人看好，本月以來獲外資青睞按讚，且基本面獲利穩健、今年來法人搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。