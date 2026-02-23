馬年開紅盤！台達電一馬當先、台積電開低回穩 大盤創高直逼34,000關

台股在春節封關期間，美股四大指數中，僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊指數、標普500指數、那指分別下跌1.12%、0.47%、0.93%，但台積電（2330）ADR仍上漲2.38%。台股23日馬年開紅盤開高57.31點、報33,663.02點，隨後在台積電開低翻紅回穩，加上台達電（2308）、台光電（2383）、南亞科（2408）、欣興（3037）等電子權值要角聯袂揚升拉抬，漲點快速放大至逾350點、大盤直逼34,000點大關。

五大權值股表現上，台積電開低15元、報1,900元；台達電開高60元、報1,320元；鴻海（2317）開高2.5元、報229.5元；聯發科（2454）開高25元、報1,880元；日月光投控（3711）開高21.5元、報376元。

族群方面，記憶體由華邦電（2344）、旺宏（2337）雙漲逾7%領軍上攻；矽光子有上詮（3363）快攻漲停，穩懋（3105）、波若威（3163）、汎銓（6830）等聯袂強漲；。

回顧台股蛇年封關日表現，在台積電盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71點歷史新高，成交量放大至6,740.77億元。總結金蛇年，台股全年大漲10,080.3點、漲幅42.84%；台積電則強彈780元、漲幅達68.72%，雙雙寫下史上最狂封關紀錄。

籌碼面上，三大法人2月11日合計買超578.26億元，包括外資買超523.6億元、投信買超40.93億元、自營商買超（合計）13.73億元。累計蛇年，三大法人合計賣超6,454.2億元，其中僅投信買超292.8億元，外資則連續兩年大幅賣超、再砍5,158.6億元，自營商亦同步減碼1,588.4億元。

資深證券分析師指出，統計近10年數據，農曆年後開紅盤勝率達7成，後10日更高達9成。看好馬年多頭，建議首選台積電等權值股與AI供應鏈，另，金融股受惠降息趨勢、IC設計（MCU與電源管理）及DRAM族群亦具創高潛力，投資人可分批布局。

此外，台股年後五大重磅盛事陸續登場，包括2月25日輝達財報、3月2日至5日MWC展、3月中旬美銀亞洲科技論壇、3月16日至19日輝達GTC大會、3月23日至26日2026太空衛星年度大展。法人看好，五大利多題材連發，將激勵資金湧入相關供應鏈，添增元宵行情多頭氛圍。