川普關稅新政策上路 法人看好儒鴻、聚陽等供應鏈將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國最高法院作出裁決，認定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國徵收對等關稅屬於違憲，川普隨後依據貿易法第122條款向全球各國課徵15％臨時進口關稅中，法人機構表示，看好儒鴻（1476）、聚陽（1477）等成衣、自行車等供應鏈將受惠。

法人機構表示，美國對等關稅違憲，但川普立即改以貿易法122條加徵15%的對等關稅，且要加計最惠國待遇（MFN）稅率。最終稅率仍高於台灣、日本等國與美國簽屬的15%且不附加MFN的貿易協定結果，此外，川普後續仍有其它法條可援引進行關稅課徵，仍未與美國談定貿易協定的國家仍將存在關稅壓力。

就運動休閒產業而言，運動服飾業者大多在越南、印尼等國設廠生產，這些國家原來的關稅皆高於15%的最新稅率，因此新稅率有利於提高品牌廠的拉貨意願。

台灣自行車業者銷美的自行車產品大多在台灣組裝生產，受台灣關稅的影響較大。台灣關稅為15%且不疊加，相對仍低於中國，台灣業者的優勢仍然存在，因此新關稅的影響有限。

後續應觀察退稅對各品牌廠的影響及退稅進度，部份台灣業者有轉投資美國品牌廠的應可直接受惠。另外，過去一年台灣代工廠多有與品牌廠共同分擔關稅成本，後續退稅是否品牌客戶也會將退稅利益一同分享也是後續觀察重點下，看好儒鴻、聚陽、美利達等供應鏈營運有望受惠。

