快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

15 檔「悍馬獵殺股」外資點金！按讚日月光、聯發科獲利行情俏

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
15檔「悍馬獵殺股」。資料來源／CMoney、統計至2/11、崔馨方／製表
15檔「悍馬獵殺股」。資料來源／CMoney、統計至2/11、崔馨方／製表

人工智慧（AI）題材將延燒至火馬年，相關供應鏈百花齊放。法人看好，本月以來獲外資青睞按讚，且基本面獲利穩健、今年來法人搶買、股價強勢的15檔「悍馬獵殺股」傲視群雄，包括日月光（3711）、聯發科（2454）、台達電（2308）等行情動能十足，揭示台股資金布局新熱點。

隨AI供應鏈多元擴張，由外資點金的「悍馬獵殺股」來勢洶洶，觀察2月以來外資法人發布的最新報告中，不僅獲得「優於大盤」及「買進」評等，1月營收每股稅後盈餘（EPS）穩健、今年來三大法人買超千張以上、且股價漲幅達雙位數的個股，包括：力積電、日月光投控、南電（8046）、聯發科、台達電、鴻勁（7769）等，皆有望成為追捧焦點。

強勢個股方面，截至2月11日，南電、力積電、高力（8996）、景碩（3189）等今年來漲逾50%以上；日月光投控、台達電、致茂（2360）、台光電（2383）強漲逾30%；聯發科、鴻勁、亞德客-KY（1590）、智邦（2345）、宜鼎（5289）漲逾20%，最為強勢。

值得注意的是，南電今年來強漲72.6%。美銀證券近日將南電投資評等一舉連升兩級至「買進」，預期南電自2025年迎來轉機後，2026、2027年復甦動能可望延續，每股稅後盈餘（EPS）預估分別大幅上調47%與72%。成長動能主要來自兩大面向：一是網通與伺服器客戶需求回溫；二是AI ASIC需求外溢效應發酵，帶動高階載板接單動能回升。

另外，日月光在今年來兩度獲得摩根士丹利（大摩）證券調升目標價，一月初先由228元升至308元、近期再調升至338元。大摩看好，日月光高階先進封裝業務（LEAP）營收後市可期；此外，強勁的資本支出將支撐未來成長，日月光2026年資本支出將較2025年增加15億美元，達70億美元，擴產計畫積極，可見台灣封測（OSAT）業者正全力擴充產能，以因應強勁需求。

延伸閱讀

台達電、友達 認購聚光

聯發科搶下谷歌TPU訂單！蔡力行坦言手機產業艱難年 為何投顧看好股價2千元？

聯發科元月營收失守500億

全民權證／日月光 兩檔有戲

相關新聞

房貸通膨貶值慢慢繳？陳重銘自曝「提早還清」：再跟銀行借出來讓房變提款機

每個月開始繳7.8萬的房貸，為期30年！唉，我幹嘛跑去買房啊，給自己揹一個2000萬房貸，30年下來還要多支出808萬的利息！ 往好的地方想，反正我有中信金，春節前也才剛買700張的彰銀，每年領的股利拿來繳房貸還有剩(疑，房子幹嘛不買大一點的，繳不起頭期款嗎？！) 台北居真的大不易，小小的22坪要價3630萬，我還是先繳了1630萬頭期款。如果是以前高職教師的我，就算是雙薪家庭，光頭期款就要存10幾年，再加上30年房貸，這輩子就過去了。 有人說，房貸就慢慢繳，因為貨幣會貶值，20年後的7.8萬，跟現在的7.8萬差很多喔！所以現在手上的錢，要放著投資讓它隨著時間增值，然後繳的房貸會隨著時間貶值，這樣最划算！ 理論上是這樣沒錯，實際上我不會這樣做，因為2000萬房貸不多啊，幹嘛耗30年！我要的是大錢。如果趕快把房貸繳清，我這間「好窄」或許可以辦個2500萬理財型房貸出來，我就耐心等股市重挫，到時候進場抄底大盤正2即可，就又賺到下一間房子的頭期款了！

搶年後紅包行情 台積電、南亞科、台光電等16檔有望啟動補漲

儘管貿易戰紛紛擾擾一波未平一波又起，吹皺一池春水，為台股的上攻行情增添一些變數，但法人仍然對於台股金馬年開紅盤行情日表現...

台股開紅盤 早盤大漲超過600點，站上34200點

儘管美國最高法院裁決川普關稅違憲，但由於市場普遍認為對市場影響有限，台股今天不但開出紅盤，開盤即大漲近400點，接近10...

國際指標PCB廠封關期間漲勢整齊 法人點名優先關注這五檔

台股封關期間，Meiko、TTM、Ibiden、味之素、Nittobo、古河電工等國際重要印刷電路板（PCB）個股漲幅8...

馬年開紅盤！台達電一馬當先、台積電開低回穩 大盤創高直逼34,000關

台股在春節封關期間，美股四大指數中，僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊指數、標普500指數、那指分別下跌1.12%、0...

15 檔「悍馬獵殺股」外資點金！按讚日月光、聯發科獲利行情俏

人工智慧（AI）題材將延燒至火馬年，相關供應鏈百花齊放。法人看好，本月以來獲外資青睞按讚，且基本面獲利穩健、今年來法人搶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。