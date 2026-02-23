15 檔「悍馬獵殺股」外資點金！按讚日月光、聯發科獲利行情俏

人工智慧（AI）題材將延燒至火馬年，相關供應鏈百花齊放。法人看好，本月以來獲外資青睞按讚，且基本面獲利穩健、今年來法人搶買、股價強勢的15檔「悍馬獵殺股」傲視群雄，包括日月光（3711）、聯發科（2454）、台達電（2308）等行情動能十足，揭示台股資金布局新熱點。

隨AI供應鏈多元擴張，由外資點金的「悍馬獵殺股」來勢洶洶，觀察2月以來外資法人發布的最新報告中，不僅獲得「優於大盤」及「買進」評等，1月營收每股稅後盈餘（EPS）穩健、今年來三大法人買超千張以上、且股價漲幅達雙位數的個股，包括：力積電、日月光投控、南電（8046）、聯發科、台達電、鴻勁（7769）等，皆有望成為追捧焦點。

強勢個股方面，截至2月11日，南電、力積電、高力（8996）、景碩（3189）等今年來漲逾50%以上；日月光投控、台達電、致茂（2360）、台光電（2383）強漲逾30%；聯發科、鴻勁、亞德客-KY（1590）、智邦（2345）、宜鼎（5289）漲逾20%，最為強勢。

值得注意的是，南電今年來強漲72.6%。美銀證券近日將南電投資評等一舉連升兩級至「買進」，預期南電自2025年迎來轉機後，2026、2027年復甦動能可望延續，每股稅後盈餘（EPS）預估分別大幅上調47%與72%。成長動能主要來自兩大面向：一是網通與伺服器客戶需求回溫；二是AI ASIC需求外溢效應發酵，帶動高階載板接單動能回升。

另外，日月光在今年來兩度獲得摩根士丹利（大摩）證券調升目標價，一月初先由228元升至308元、近期再調升至338元。大摩看好，日月光高階先進封裝業務（LEAP）營收後市可期；此外，強勁的資本支出將支撐未來成長，日月光2026年資本支出將較2025年增加15億美元，達70億美元，擴產計畫積極，可見台灣封測（OSAT）業者正全力擴充產能，以因應強勁需求。