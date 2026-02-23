春節封關台積電ADR勁揚 法人：台股開市挑戰34000點

台股農曆春節封關11天，期間美股費城半導體指數漲1.89%，台積電ADR勁揚2.38%。美國最高法院20日推翻總統川普關稅，川普最新發文宣布將把全球關稅提高至15%。台股今天農曆馬年開市，法人評估有機會補漲挑戰34000點新高，以及歷年春節後開紅盤最大漲點。

投顧法人分析，美國政府關稅政策可「換劇本」，透過更制度化的方式推進關稅，川普新關稅政策對台股影響有限，其中春節封關期間台積電ADR上漲，台股今天開盤可正向看待，台積電現貨有機會補漲，帶動電子股和台股走勢。

展望台股本週動向，法人表示，重頭戲關注輝達（NVIDIA）美國時間25日公布財報及對於今年人工智慧（AI）產業展望，此外，欣興、國巨、台達電、光寶科、緯穎等電子大廠，本週也將舉辦法人說明會，釋出對產業景氣最新看法。

根據統計，台股2016年至2025年近10年農曆年後開紅盤日表現，加權指數有7年上漲、3年下跌，上漲機率達7成，平均漲幅約0.57%。

台股從2月11日封關至2月22日，根據統計，美股道瓊指數期間跌幅約1.12%，標普500指數跌幅約0.47%，那斯達克指數跌幅約0.94%，費城半導體指數勁揚1.89%。韓國股市期間漲近8.5%，日本股市跌1.43%。

台積電美國存託憑證（ADR）上週五收370.54美元，勁揚2.82%。在台股封關期間，台積電ADR漲幅約2.38%，日月光投控ADR上漲6.54%；輝達（NVIDIA）漲0.68%，美光（Micron）大漲14.71%。

美國最高法院20日裁定，總統川普在2025年實施廣泛的全球性關稅無效，川普在最高法院裁定後立即簽署一項公告，援引另外法條對全球各國徵收10%進口關稅；不過川普最新發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，川普政府將發布全新且符合法律規範的關稅。

上週五美股收紅，道瓊工業指數上漲230.81點或0.47%，收49625.97點，標普500指數漲47.62點或0.69%，收6909.51點。那斯達克指數上漲203.34點或0.90%，收22886.07點。費城半導體指數上漲87.11點或1.07%，收8260.42點。

台股2月11日農曆蛇年封關，終場收33605.71點續創台股收盤新高，蛇年累計大漲10080.3點，突破龍年上漲5429.34點的農曆年漲點紀錄，台股蛇年封關首度站在33000點大關之上，創下台股史上最高封關點位。

在台指期淨部位，三大法人11日淨空單增加1150口，淨空單部位621口，其中外資淨空單增加2781口至2萬7665口。