東陽1月稅前淨利5.59億 EPS 0.95創史上最賺1月

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2026年1月自結合併稅前淨利5.59億元，稅前EPS 0.95元，較去年同期成長21%，更創十個月來單月獲利新高紀錄，旺季需求維持熱絡。

自2025年4月起，東陽在232條款25%及原關稅2.5%疊加後，銷美關稅高達27.5%（日、韓、歐僅15%），對企業經營是一大衝擊和考驗。

展望2026，隨著關稅議題底定（27.5%→15%），客戶下單更明確，東陽為滿足市場成長需求，原訂新廠建設計劃不變，加速推進科工、七股建廠，並開始啟動新市建廠規劃，持續強化產品力與創新技術，建立無法被取代的核心競爭力，拉大與競爭者的距離。

國際地緣政治、全球經貿環境與政策變數仍在，但產業發展終將回歸基本面，重回穩健成長軌道，東陽全力為未來3-5年成長動能做好準備。

