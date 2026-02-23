搶年後紅包行情 台積電、南亞科、台光電等16檔有望啟動補漲

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
16檔補漲股 資料來源：CMoney 統計至2/11。高瑜君／製表
16檔補漲股 資料來源：CMoney 統計至2/11。高瑜君／製表

儘管貿易戰紛紛擾擾一波未平一波又起，吹皺一池春水，為台股的上攻行情增添一些變數，但法人仍然對於台股金馬年開紅盤行情日表現有信心，基於台股休市期間，富台期、台積電ADR、美光等均紛紛有不錯的表現下，看好三大區塊：ADR、記憶體、亞馬遜及輝達概念股，如台積電（2330）、南亞科（2408）、台光電（2383）等有機會啟動開紅盤補漲，是投資人可以多加留意的年後搶紅包行情股。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅後，川普將簽署行政命令加徵新的10%全球關稅，讓市場理性看待開紅盤行情，然目前台股匯聚的利多仍大於利多，市場焦點將逐步回歸基本面，台股指數短線上檔區間預計落在33,600點至34,500點間，仍看好台股將再度刷新歷史新高紀錄，留意本周僅四個交易日、台指期結算、輝達財報數據及財測展望、MSCI季度調整生效影響。

觀察ADR族群在台股休市期間表現，以友達（2409）ADR累計漲10.1%最多、日月光投控（3711）ADR漲6.5%、聯電（2303）ADR漲4.9%、台積電ADR也漲2.3%，將有望帶動友達、日月光投控、聯電、台積電現股在開紅盤日啟動補漲。

台股休市期間表現，美股四大指數呈現漲跌互見，費城半導體指數累計上漲1.8%，S&P 500指數、NASDAQ指數以及道瓊指數累計跌幅介於0.4%至1.1%間，主要個股中，美股七巨頭同樣呈現漲跌互見的表現，以亞馬遜漲1.5%最多、輝達也漲0.6%，相關如台光電、台達電（2308）、智邦（2345）、金像電（2368）等的AWS概念股、輝達概念股、半導體族群等將有機會跟漲。

國際主要個股中，與台股連動相對較高的則有美光漲14.7%、海力士半導體10.3%表現突出，在海外股票ETF中，持有美光比重較高的ETF包含兆豐洲際半導體8.3%、主動統一全球創新7.2%、主動元大AI新經濟5.03%，而國泰臺韓科技則持有海力士半導體比重達13.3%，也將會是盤面焦點ETF。

至於在台股記憶體族群中，包含旺宏（2337）、南亞科、群聯（8299）、華邦電（2344）等的記憶體製造指標股、記憶體模組等族群，也都將有望跟著反應記憶體缺貨以及中長期的剛性需求，相關族群將成為開紅盤的關鍵指標族群。

