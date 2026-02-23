快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

五特攻隊躍領漲先鋒 將是大盤上衝34,000點焦點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股自今（23）日金馬年紅盤日起，新一波生肖年的投資布局正式啟動。市場專家依據國際股市中，與台股高度連動的龍頭股表現，看好記憶體、光通訊、半導體設備、台積電（2330）供應鏈、成衣與製鞋等五大族群走勢，預期將是大盤上衝34,000點大關的領漲焦點。

根據統計，費城半導體、那斯達克等美股的權值股，在台股封關期間的表現，以Under Armour表現最佳，漲幅15.2%，其次則是美光的14.71%，再者是應材的14.07%，三星、海力士也分別勁揚13.29%、10.35%，接下來是康寧的8.91%、艾司摩爾的3.96%、NIKE的3.74%，台積電ADR則是2.38%，另外，高通、亞馬遜則是1.99%、1.52%。

分析師表示，今日選股相當重要，因為谷歌下跌1.06%，META下跌2.25%、特斯拉下跌3.15%、蘋果下跌3.33%、微軟下跌3.88%，AMD與英特爾分別下跌6.28%、6.41%，權值股之間的表現，差異性不小，對台股供應鏈的影響程度也將不一。

永豐投顧副總曾信凱、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日盤面首先可以留意的是成衣、製鞋等運動休閒族群，因為龍頭Under Armour、NIKE分別大漲15.2%、3.74%，台股相關供應鏈將受惠。

其次，則是記憶體族群，除美光大漲14.71%外，三星、海力士也有兩位數漲幅，主要是市場傳出三星、海力士醞釀最新一代HBM4晶片價格漲價，預期將較上一代產品大幅調升約30%、來到約700美元水準。

再者，COHR、AAOI等美股光通訊龍頭股也大漲，將帶動相關台系供應鏈表現。

台股 權值股

延伸閱讀

川普關稅不確定性 法人仍喊台股明挑戰34K

周一台股有機會漲900點？記憶體會噴、台幣貶…郭哲榮：拉回是最後上車機會

對記憶體前景有信心！這家公司取得SK海力士5%股權 成第四大股東

史上最嚴重記憶體缺貨？網疑「利多出盡」反酸外資倒貨

相關新聞

台積ADR封關期間漲逾2%…台股金馬年開紅盤 蓄勢衝關34K

台股今（23）日為金馬年開紅盤日，雖美國高等法院裁定對等關稅無效後，美國總統川普宣布課徵15％全球臨時關稅，但市場評估對...

五特攻隊躍領漲先鋒 將是大盤上衝34,000點焦點

台股自今（23）日金馬年紅盤日起，新一波生肖年的投資布局正式啟動。市場專家依據國際股市中，與台股高度連動的龍頭股表現，看...

一周盤前股市解析／低軌衛星、PCB 可留意

台股在春節封關期間，美股四大指數中，雖僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊、標普、那斯達克指數下跌0.47~1.12%之...

光通訊、輝達鏈 題材加持

台股春節休市長達11天，今（23）日開紅盤後如何布局成為關注焦點。法人指出，考量後續有MWC（世界行動通訊大會）、202...

AI 伺服器、先進封裝 擇優加碼

2026年1月出口657.7億美元、年增69.9%，再寫單月新高；進口468.7億美元、年增63.6%，為歷年單月次高。...

台達電、友達 認購聚光

台股金蛇年封關前，投資人陸續加碼台達電（2308）與友達（2409），顯示對其股價走勢仍有所期待。權證發行商建議，看好台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。