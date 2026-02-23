五特攻隊躍領漲先鋒 將是大盤上衝34,000點焦點

台股自今（23）日金馬年紅盤日起，新一波生肖年的投資布局正式啟動。市場專家依據國際股市中，與台股高度連動的龍頭股表現，看好記憶體、光通訊、半導體設備、台積電（2330）供應鏈、成衣與製鞋等五大族群走勢，預期將是大盤上衝34,000點大關的領漲焦點。

根據統計，費城半導體、那斯達克等美股的權值股，在台股封關期間的表現，以Under Armour表現最佳，漲幅15.2%，其次則是美光的14.71%，再者是應材的14.07%，三星、海力士也分別勁揚13.29%、10.35%，接下來是康寧的8.91%、艾司摩爾的3.96%、NIKE的3.74%，台積電ADR則是2.38%，另外，高通、亞馬遜則是1.99%、1.52%。

分析師表示，今日選股相當重要，因為谷歌下跌1.06%，META下跌2.25%、特斯拉下跌3.15%、蘋果下跌3.33%、微軟下跌3.88%，AMD與英特爾分別下跌6.28%、6.41%，權值股之間的表現，差異性不小，對台股供應鏈的影響程度也將不一。

永豐投顧副總曾信凱、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日盤面首先可以留意的是成衣、製鞋等運動休閒族群，因為龍頭Under Armour、NIKE分別大漲15.2%、3.74%，台股相關供應鏈將受惠。

其次，則是記憶體族群，除美光大漲14.71%外，三星、海力士也有兩位數漲幅，主要是市場傳出三星、海力士醞釀最新一代HBM4晶片價格漲價，預期將較上一代產品大幅調升約30%、來到約700美元水準。

再者，COHR、AAOI等美股光通訊龍頭股也大漲，將帶動相關台系供應鏈表現。