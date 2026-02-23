台積ADR封關期間漲逾2%…台股金馬年開紅盤 蓄勢衝關34K

台股今（23）日為金馬年開紅盤日，雖美國高等法院裁定對等關稅無效後，美國總統川普宣布課徵15％全球臨時關稅，但市場評估對半導體等產業影響有限，再加上台積電（2330）ADR在台股封關期間上漲2.38%，市場專家看好，今日指數仍有機會上衝34,000點，再創歷史新高。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，雖川普關稅政策恐再掀波瀾，也強調將透過201、232、301等法源接力維持關稅政策力度，對已簽署協議的台灣等國家來說，未來較可能獲得相對穩定待遇，再加上這些關稅政策並不影響AI需求，今日開紅盤焦點，將在美股於封關期間表現、及台積電ADR漲跌等走勢上。

其中，台積電ADR在台股春節封關期間，總計上漲2.38%，若漲勢完全反映在現貨股價上，以台積電（2330）蛇年封關收盤價1,915元計算，今日開紅盤日，有望來到1,960元，並貢獻大盤380漲點，帶動大盤上攻33,950點，若其它權值股配合上漲，衝上34,000點大關的機率濃厚。

台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎方國也表示，除台積電ADR上漲的有利因素外，韓股在三星等記憶體股大漲激勵下強揚8.48%、並創下歷史新高，加上富台指也在封關期間上漲2.64%，有利開紅盤時，指數就站上34,000點大關。

不過市場專家也提醒，由於中東緊張情勢升溫，再加上通膨等數據不佳，市場對聯準會今年降息路徑看法逐漸分歧，也導致近期美元指數轉強，資金出現由股轉債跡象中，指數在接近34,000點大關後，震盪將轉趨激烈，投資人宜提高風險意識來因應。

台股蛇年封關日大漲532點、收33,605點，創下歷史新高。由於指數站上所有均線，表現相當強勢，因此春節封關期間美股走勢，牽動今日新春開紅盤的多頭信心。統計封關期間美股四大指數，道瓊跌1.12%、那斯達克跌0.94%、標普500跌0.47%，與台灣科技股連動度最高的費半指數則漲1.89%。

美股上周五（20日）雖因總經表現不如預期，一度拖累四大指數下跌，但隨後在美國聯邦最高法院認定川普關稅違憲，帶動四大指數由黑翻紅。儘管川普隨後表示，將根據122條款簽署命令，將徵收10%全球性關稅，24日起開始課徵，但無礙美股漲勢；川普最新又宣布，將全球關稅再提高至15%。