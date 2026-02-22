快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

台達電、友達 認購聚光

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股金蛇年封關前，投資人陸續加碼台達電（2308）與友達（2409），顯示對其股價走勢仍有所期待。權證發行商建議，看好台達電、友達後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%內、距到期日超過100天的相關權證短線操作。

台達電的AI伺服器電源業務將在今（2026）年持續看到倍數以上的成長，考量2025年的GB200／300系列僅出貨約20,000櫃，今年GB／VR機櫃需求量達140,000櫃以上；TPU晶片伺服器出貨量成長七成，法人對於台達電的電源業務展望感到樂觀。

此外，HVDC電源櫃會在VR系列開始逐漸滲透，目前已有兩家CSP客戶將於今年下半年推出的GPU／ASIC伺服器開始導入400V架構HVDC，預期將會有第三家CSP加入。法人預估2026／2027年HVDC營收占比為3%／10%，主要由非線性的電源及額外的儲能電池、半導體、機構件等貢獻。

友達今年TV在上半年受惠世足賽與大尺寸趨勢帶動，輔以IT換機潮延續，整體面板產業供需仍維持健康，法人預期友達三大事業持續貢獻：Display事業群以MicroLED為成長引擎；Mobility整合BHTC綜效顯現，未來數年維持雙位數年複合成長；Vertical隨智慧零售業績持續強勁增長，預期營收將達雙位數增長，在毛利率持續改善下，本業將實現虧為盈。此外，友達智慧移動（AMSC）已於今年1月1日正式成立，結合併購的BHTC與友達原本的車用事業單位，深化整合並聚焦車用未來發展，成為車廠智慧座艙解決方案的夥伴。AMSC 2025營收較前年增長17%，主要受益併購BHTC效益與整合速度加快以及獲得更多歐美系訂單。

