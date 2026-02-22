快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

光通訊、輝達鏈 題材加持

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股春節休市長達11天，今（23）日開紅盤後如何布局成為關注焦點。法人指出，考量後續有MWC（世界行動通訊大會）、2026太空衛星年度大展，及輝達GTC大會，相關供應鏈如光通訊（矽光子／CPO）、低軌衛星、NVIDIA供應鏈等是年後重新布局的題材首選。

MWC 2026將在3月2日至5日舉行，主題為「開啟IQ時代之路」，聚焦AI、5G-A、6G、太空衛星及開放網絡。全球知名衛星營運商SpaceX、Eutelsat、Viasat、SES均出席與會。

全球規模最大的2026太空衛星年度大展將於3月23日至26日在美國華盛頓哥倫比亞特區舉辦。台灣將籌組「Taiwan Space臺灣太空形象館」，由國家太空中心、工研院等率領產業供應鏈參加。

輝達則訂在3月16日至19日在美國加州聖荷西舉行GTC大會，將展現形塑各行各業的突破性進展，範圍橫跨物理AI、AI工廠、代理AI與推論。執行長黃仁勳屆時將發表主題演講，並將發表幾款前所未見的全新晶片。法人指出，預期還是會帶來材料升級題材，台灣相關伺服器供應鏈可望受惠。

太空 AI 美國

延伸閱讀

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

美股翻紅 台積電ADR溢價22% 投資人屏息靜待輝達財報

Google槓輝達把財力變實力 鼓勵服務提供商採用自家TPU晶片

金融時報：輝達即將敲定300億美元入股OpenAI 取代千億美元合作案

相關新聞

台積ADR封關期間漲逾2%…台股金馬年開紅盤 蓄勢衝關34K

台股今（23）日為金馬年開紅盤日，雖美國高等法院裁定對等關稅無效後，美國總統川普宣布課徵15％全球臨時關稅，但市場評估對...

五特攻隊躍領漲先鋒 將是大盤上衝34,000點焦點

台股自今（23）日金馬年紅盤日起，新一波生肖年的投資布局正式啟動。市場專家依據國際股市中，與台股高度連動的龍頭股表現，看...

一周盤前股市解析／低軌衛星、PCB 可留意

台股在春節封關期間，美股四大指數中，雖僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊、標普、那斯達克指數下跌0.47~1.12%之...

光通訊、輝達鏈 題材加持

台股春節休市長達11天，今（23）日開紅盤後如何布局成為關注焦點。法人指出，考量後續有MWC（世界行動通訊大會）、202...

AI 伺服器、先進封裝 擇優加碼

2026年1月出口657.7億美元、年增69.9%，再寫單月新高；進口468.7億美元、年增63.6%，為歷年單月次高。...

台達電、友達 認購聚光

台股金蛇年封關前，投資人陸續加碼台達電（2308）與友達（2409），顯示對其股價走勢仍有所期待。權證發行商建議，看好台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。