光通訊、輝達鏈 題材加持

台股春節休市長達11天，今（23）日開紅盤後如何布局成為關注焦點。法人指出，考量後續有MWC（世界行動通訊大會）、2026太空衛星年度大展，及輝達GTC大會，相關供應鏈如光通訊（矽光子／CPO）、低軌衛星、NVIDIA供應鏈等是年後重新布局的題材首選。

MWC 2026將在3月2日至5日舉行，主題為「開啟IQ時代之路」，聚焦AI、5G-A、6G、太空衛星及開放網絡。全球知名衛星營運商SpaceX、Eutelsat、Viasat、SES均出席與會。

全球規模最大的2026太空衛星年度大展將於3月23日至26日在美國華盛頓哥倫比亞特區舉辦。台灣將籌組「Taiwan Space臺灣太空形象館」，由國家太空中心、工研院等率領產業供應鏈參加。

輝達則訂在3月16日至19日在美國加州聖荷西舉行GTC大會，將展現形塑各行各業的突破性進展，範圍橫跨物理AI、AI工廠、代理AI與推論。執行長黃仁勳屆時將發表主題演講，並將發表幾款前所未見的全新晶片。法人指出，預期還是會帶來材料升級題材，台灣相關伺服器供應鏈可望受惠。