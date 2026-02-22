一周盤前股市解析／低軌衛星、PCB 可留意

台股在春節封關期間，美股四大指數中，雖僅費城半導體指數上漲1.89%，道瓊、標普、那斯達克指數下跌0.47~1.12%之間，但在台積電ADR上漲2.38%，法人機構多看好今（23）日開紅盤日行情，趨勢上，有望挑戰34,000點大關。

根據統一、台新投顧的彙總，在此次封關期間的重要事件，包括美國最高法院20日作出裁決，認定美國總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法，隨後川普宣布，對美國所有貿易夥伴徵收15%關稅，但對台股影響可能有限；美國去年第4季GDP初值不如預期，而去年12月PCE高於預期。

統一投顧協理陳晏平指出，台積電（2330）1月營收亮眼、並突破4,000億元，台股受惠資金行情及AI成長趨勢，加上封關期間台積電ADR反彈，大盤中長線多方架構不變，可挑選市場認同度高的績優股分批布局。

中長線聚焦台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜指出，在封關變數消除後，電子方面，美國科技股領導者本季營運展望正向，台股資金回流電子股，權值指標族群線型偏多，AI供應鏈主流地位不變，建議持續偏多操作；傳產方面，台美貿易協定簽署，但新的關稅議題恐產生影響，後續宜密切留意。

操作上，可留意第1季營收淡季不淡股，看好電力、半導體設備與耗材、低軌道衛星、PCB上下游、成衣製鞋等族群。