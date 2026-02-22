AI 伺服器、先進封裝 擇優加碼

2026年1月出口657.7億美元、年增69.9%，再寫單月新高；進口468.7億美元、年增63.6%，為歷年單月次高。表面上年增率放大，與去年同期逢農曆春節、工作天數偏少的低基期有關，但更值得投資人關注的是結構：資通與視聽產品、電子零組件雙雙創單月新高，合計年增92.8%，對總出口成長貢獻約九成，顯示AI、高效能運算與雲端服務的擴張仍在推動台灣供應鏈出貨與拉貨循環。

進口同步走強，反映AI產業鏈國際分工下的零組件與資本設備採購升溫，也意味企業擴產與投資動能仍在；機械、電機產品出口分別年增29.4%與26.7%，可視為「AI熱潮外溢」到更多產業的佐證。

市場面向亦呈現全面回升，五大主要市場出口皆升至歷年同月高點，其中，美國占比32.4%居首、陸港24.4%、東協20.4%，對美與對歐出口年增分別達1.5倍與1.1倍，反映算力投資正由科技龍頭向更廣泛的終端需求延伸。

展望2026年，全球景氣仍是溫和擴張但增速放緩。IMF最新預估顯示美國2025、2026年GDP成長上調至2.1%與2.4%，經濟韌性支撐企業投資；惟通膨回落路徑偏黏，核心PCE仍在2.5%附近，使聯準會利率維持在3.5%~3.75%的較高區間，資金成本不易回到過往超寬鬆年代。這意味著美股多頭基調仍在，但行情驅動將更依賴企業獲利與現金流的實質成長，而非單純評價拉抬；同時，貿易政策、關稅談判與地緣風險容易放大波動，投資人須把「趨勢」與「節奏」分開看待。

產業布局上，AI硬體正走向「基礎建設化」：雲端業者持續擴充資本支出、各國推動主權AI與算力基礎設施，帶動AI伺服器、網通交換、機櫃電源、散熱與高階零組件需求；上游則延伸到先進製程與先進封裝、測試，以及相關設備與材料。

台股方面，在高評價、匯率波動與政策不確定性並存下，可能走「鋸齒狀上行、輪動加速」型態：指數有機會震盪墊高，但每次上攻後都更需要基本面驗證，短線漲多族群可能出現快速換手。

投資建議上，可把大方向放在「跟著趨勢、但不追價」。配置以流動性高、分散度佳的市場型工具或大型龍頭作為主要持股，分享整體景氣與AI長線紅利；再從AI伺服器、先進封裝／製程、電力與散熱等鏈條中，挑選訂單能見度高、自由現金流品質佳、資本支出紀律良好的公司作為加碼標的。

操作採「拉回分批、利多不戀棧」：當市場情緒過熱、短線漲幅與評價偏離基本面時，適度降低部位並保留現金，以便在回檔時用更好的價格承接；同時避免過度槓桿，並分散單一產業與單一市場曝險，降低被政策與匯率突發波動打亂節奏的機率。

後續可觀察三項指標：雲端資本支出與AI伺服器出貨、先進封裝與設備接單能見度、以及利率與美元走勢對資金面的影響；只要這三項指標仍維持正向，台股的中期多頭趨勢可望延續。（作者是玉山投顧總經理）