半導體、記憶體族群領漲…台股明日開紅盤 法人看補漲機率升溫

台股將於明日迎來金馬年開紅盤。回顧封關期間國際股市表現，美股整體走勢偏震盪，道瓊工業指數累計約下跌1.1%，S&P 500下跌約0.5%，那斯達克指數下跌約0.9%，但費城半導體逆勢上漲。而歷史統計顯示，台股近20年開紅盤當日上漲機率約七成，主因為休市期間外圍變化集中反映，往往出現補漲行情。

科技股方面則展現相對強勢，台積電ADR上揚2.38%，日月光ADR上漲逾6%，記憶體龍頭美光勁揚超過14%。台系供應鏈相關個股在美股市場表現不俗，為台股開盤增添動能。

值得注意的是，美股在2月20日出現明顯轉折。美國最高法院裁定川普對等關稅部分措施違法，市場解讀為有助緩解企業成本壓力與供應鏈風險，當日S&P 500上漲約0.7%，那斯達克上漲約0.9%，道瓊上漲約0.5%，科技股領漲，帶動市場情緒回溫。

對於後市看法，凱基投顧台灣研究團隊指出，春節期間半導體與記憶體族群領漲，台股短線有機會出現補漲行情。在AI資本支出與企業盈餘持續上修帶動下，中長期仍具基本面支撐，指數有機會挑戰39000點，但第2季起仍需留意政策與資金面波動。

此外，國泰金旗下國泰證期研究部分析，儘管川普提出備案反制措施，可能對企業成本與供應鏈帶來潛在變數，但市場以「鈍化處理」回應政策利空，未將其視為系統性衝擊，顯示資金對整體經濟基本面仍具信心。

法人整體評估，美股雖非全面強勢，但因為政策變化帶動市場走勢，加上台系ADR表現亮眼，台股開紅盤走勢可望中性偏多發展，不過仍須觀察成交量與外資動向。