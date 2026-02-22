台股短線將上演補漲行情 中長期則挑戰39,000點

春節期間美股先跌後彈，初期受強勁就業與AI投資過熱而下挫；其後在最高法院20日推翻總統川普關稅刺激下強勢反彈。道瓊、Nasdaq、S&P500等在封關期間分別為下跌1.1%、下跌0.9%、下跌0.5%，費半則逆勢上漲1.9%，台積電ADR漲2.4%。

法人機構表示，美國1月非農新增13萬人，大幅高於預期，市場降息預期因而被迫後延；同時，AI資本支出雖上修，卻引發投資回報遞延與產業擾動等疑慮，風險偏好明顯轉弱。中東地緣風險推升油價，進一步加劇市場波動。然而，美國最高法院於20日推翻川普關稅，降低企業成本壓力並緩和通膨預期，成為帶動股市強勁反彈的觸發因素，帶動台股短線將上演補漲行情，中長期則挑戰39,000點。

分析師表示，美股此次財報季延續AI資本支出與企業盈餘雙重上修動能，支撐台股中長期挑戰39,000點，其中，台股2026年盈餘增速由20%上修至31%，S&P500成分股亦由15%小幅調升至16%，反映自2023年下半年以來的企業盈餘上修循環未變。大型CSP本季大幅提高資本支出指引，呼應AI算力需求持續爆發，美國前五大CSP 2026年資本支出由5,210億美元上修至6,760 億美元，年增率自34%跳升至64%。

此外，春節期間全球行情由記憶體、半導體、半導體設備、原油與散裝領漲，其餘板塊，尤以軟體族群走勢最為疲弱。台股開紅盤建議聚焦強勢主線，首選記憶體與半導體設備，受海外漲勢帶動具落後補漲空間；第二順位為台積大聯盟與AI伺服器供應鏈，包括散熱、電源、CCL、PCB及光通訊等；第三順位則布局原油相關供應鏈，如塑化、煉油與散裝航運。同時應避開基本面不確定且受國際情緒壓抑的軟體族群。

中長線操作建議以AI伺服器供應鏈與低軌衛星為核心配置主軸，以掌握產業成長動能。