台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

全球股市在台股春節封關期間，沒有太大的波動，但是初五一大早，美國最高法院扮演台股財神爺，送上判決「川普關稅違法」的大紅包，所以台股馬年新春開紅盤已經不是問題了啦！差別只在於開盤漲多、漲少而已。但是投資人重點應該放在後續會漲多久？要再加碼、拉上更高的持股比重嗎？請看以下三點分析：

首先，來看看台股封關期間，和台股相關的重要指數表現：

由此可以看出，上述的重要指數中，跌的只有跌一點點，漲的卻漲得不少，尤其大年初五美國最高法院判決「撤銷川普關稅」的紅包一出，讓美國四大指數都是上漲回應，所以台股開盤收紅應該就沒啥問題了！

AI晶片、記憶體做堅強後盾

其次，來看看台股封關期間，和台股重要相關的個股表現：

下跌的是：蘋果股價跌幅3.3%、Google跌幅1.1%... 上漲的是：輝達股價漲幅0.64%、美光漲幅14.7%、應材漲幅14%...

近年來蘋果在美股的地位節節下滑，Siri AI做不出來、台積電第一大客戶的地位又被輝達奪走、手機出貨量也將因為記憶體價格大漲而受影響，所以近期股價疲軟並不意外，但是也不必擔心，因為蘋果的品牌競爭力、獲利能力依舊很強。

Google的股價則是有「整理完畢、谷底翻揚」的趨勢，今年更宣布擴大一倍的資本支出；記憶體、AI晶片等半導體產業則是持續火熱，帶動美光、應材等股價繼續上漲，輝達股價也維持強勢整理，所以蘋果、Google、美光、輝達等台股相關供應鏈商機持續看好，長期的股價上升趨勢應該不變，聰明的投資人不會只看一天的開紅盤，就想獲利了結的。除非你不相信AI產業，否則當然是要「長期」抱好、抱滿！

台積電ADR漲多跌少

最後壓軸，當然要來看看台股權王：台積ADR的股價在台股封關期間小跌了5天、卻大漲了「頭＋尾」的兩天，累計上漲了2.34%，感覺漲得不多，但是就算以折半數據、成為1.17%的漲幅，來計算台股台積電封關時的1,915元到了新春開盤時，至少也會漲個35元，貢獻大盤指數達到280點，所以台股馬年新春開盤是要怎麼不漲？

值得一提的是，股市是國家經濟的櫥窗，各國平均預測台灣今年的經濟成長率有7.7%左右，南韓則是接近2%，理論上台股的表現應該比南韓好很多，但實際上南韓股市今年的漲幅已經達到37.8%，台股今年的漲幅只有14.5%，就算南韓股市的現況是「太誇張的超漲」，台股加權指數應該也還有長期穩健的漲勢才對。

所以趣講股早在過年前就大聲疾呼、叫大家「抱緊處理」長期投資，現在看起來，一點也沒錯啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。