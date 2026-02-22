川普關稅不確定性 法人仍喊台股明挑戰34K

美國最高法院推翻總統川普對等關稅措施，美股四大指數20日應聲上漲，但美國總統川普隨即宣布將加徵10%全球臨時性進口附加稅。專家認為，關稅不確定性可能限縮台股開紅盤日漲幅，但整體對台股影響有限，甚至是小利多，看好開紅盤日台股有機會挑戰34,000。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，台灣主要輸美項目包含AI、國防等關鍵性零組件，屬原本就豁免關稅的232條款，預期這部分不受影響。

若10%全球性關稅適用於原先對等關稅覆蓋的品項、尚未完成與美國對等關稅談判的國家，短期可能出現明顯的提前出貨效應。陳奕光認為，航運、空運、塑化、水泥、成衣、製鞋、鋼鐵等傳產族群可望受惠拉貨，可留意布局機會。

陳奕光看好台股金馬開紅盤日開高，主要基於四大利多，第一，以台股休市期間的富台期指表現換算，台股將挑戰34,000點；第二，台積電ADR累計上漲2.38%，台積電（2330）現股有望再創新高；第三，韓股累計上漲8.4%、美光上漲14.7%、海力士也有10.3%漲幅；第四，總經數據方面，美國就業數據優於預期。