兩大變數 台股明開紅盤 漲幅恐承壓

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台北股市十一天假期將結束，馬年明天紅盤日將面臨兩大變數考驗，一是川普對等關稅遭最高法院判違法的攪局，市場再度出現不確定性因素，二是美國可能對伊朗發動軍事攻擊，引發地緣政治風險升溫。分析師普遍認為，美國政府製造的這些利空不致於重擊台股開紅盤日的表現，但漲幅可能受到壓抑。

本周台股 留意短期震盪

此外，本周是二月最後一周，市場情況較為複雜，紅盤日剛好是二月台指期結算日，拉高結算機會較高；此外，輝達將於廿五日公布財報，依往例台股會先行整理，且本周因二二八連假只有四個交易日，又適逢對美關稅的變數，投資人留意短線震盪。

在台股春節連假休市期間，美股四大指數呈現漲跌互見的局面，其中費城半導體指數累計上漲百分之一點八九，Ｓ&P五百指數、納斯達克以及道瓊指數累計跌幅介於百分之○點四七至百分之一點一二，科技七巨頭股價漲跌互見，以亞馬遜上漲百分之一點五二最多。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，關稅因素對台股開紅盤日的影響不會很大，對等關稅改成加徵百分之十對個別產業也許有影響，但整體變化幅度並不大，尤其是在揮別對等關稅干擾後，有助市場資金動能，理應是利多、對市場正向影響的因子，這從川普揚言以一二二條款反制前，美股回升現象可以看得出來。

「雖是正向利多，但其實也不是多大的利多」，「對等關稅議題對市場影響早已鈍化」，蔡明翰說，先前出現關稅議題時，恐慌指數已未見飆升，代表關稅此一利空因素已對市場多頭失去作用，因此當關稅利空消失時，市場也不會因此有太大彈升空間。

蔡明翰表示，去年市場最大的利空是關稅，最大的利多是ＡＩ需求強勢成長，當利空鈍化，指數就持續走高，若投資人將焦點放在關稅容易模糊焦點，應鎖定ＡＩ的市場需求表現，川普對等關稅的命運如何，對ＡＩ需求並沒有影響，台股自然還有再走高的機會，對於馬年開紅盤日指數保持樂觀看待。

富邦投顧董事長陳奕光分析，川普對等關稅遭遇挫敗後，宣布改依一二二條款課徵百分之十關稅，整體而言關稅是降低的，這也是美國最高法院宣判後美股四大指數出現一些慶祝行情的原因，對等關稅失效後，貨櫃運輸類股股價應該會走揚，原先因對等關稅實施而停滯的買盤將恢復下單，因此貨櫃相關運輸族群將先受惠。

紅盤日盯成交量、指標股

隨著美國與伊朗衝突升溫、開戰機率增加，國際油價攀升，布蘭特原油每桶一度漲至七十三美元，陳奕光指出，國際油價反應美伊情勢緊張，伊朗若封鎖荷莫茲海峽，將擾亂全球五分之一的原油運輸，油價上漲不利通膨穩定，若通膨壓力驟增並撼動利率政策，對資本市場將是負面影響，這是投資人要多關注的風險。

陳奕光說，若無意外台股開紅盤應該是直接開高，但開高後要觀察預估成交量，若上市櫃合計超過一兆元就要小心，這可能是過年前抱股跨年的獲利了結賣壓出籠，其次是注意指標股動向，尤其是ＡＩ族群指標股，最好不要開高走低。

